El secreto está en el número 20: el Atlético de Madrid abre la puerta a la salida de Álvarez con una promesa apasionante

El Atlético de Madrid le hizo una prometedora promesa a su estrella argentina Julián Álvarez, que podría abrir la puerta a su salida el próximo verano.

El contrato de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid se extiende hasta el verano de 2030, y su club rechazó rotundamente su traspaso al Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Julián anunció que quería marcharse, algo que desató la ira dentro del Atlético de Madrid, que rechazó la oferta del Barça y abrió la puerta a su traspaso al Arsenal, pero el jugador rechazó ese movimiento.

Según Pipi Estrada, periodista español, durante el programa "El Chiringuito", Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, le prometió al delantero argentino reducir el valor de la cláusula de rescisión de su contrato si supera la barrera de los veinte goles esta temporada.

La cláusula de rescisión del contrato de Julián Álvarez asciende a 500 millones de euros, una cifra que resulta difícil de pagar para cualquier club que quiera incorporar al jugador, pero su reducción podría cambiar esta situación.

Estrada dijo: "Miguel Ángel Gil Marín le prometió a Julián que reduciría el valor de la cláusula de rescisión de su contrato si llega a los 20 goles".

En contraste, los periodistas Jota Jordi y José Álvarez, dentro del mismo programa, no confirmaron explícitamente esta condición, pero también señalaron que la postura del Atlético respecto a vender a su delantero en el futuro ha cambiado.

Esta apertura llega tras unas semanas complicadas entre Álvarez y su club desde el cierre del periodo de fichajes.

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Los informes indican que el jugador argentino atravesó una etapa difícil antes de que las cosas se calmaran gradualmente. Su compromiso con los entrenamientos y su destacada actuación ante el Liverpool en el estadio de Anfield fueron muy valorados dentro del club.

Es más, Gil Marín llamó personalmente al jugador después del partido para felicitarlo por su gran nivel y su alta moral pese a la derrota.

Álvarez sigue siendo una parte fundamental del proyecto de Diego Simeone en la actualidad, y se espera que mantenga su papel protagonista esta temporada.