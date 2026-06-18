El técnico alemán Thomas Tuchel, al frente de Inglaterra, reveló el mensaje que dio a su equipo en el descanso ante Croacia. Sus palabras cambiaron el partido y llevaron a los «Tres Leones» a un vibrante 4-2 en su debut en el Mundial 2026.

Inglaterra empataba al descanso pese a los dos goles de Harry Kane, pero salió renovada tras el descanso: Jude Bellingham y Marcus Rashford marcaron los tantos definitivos que dieron el triunfo y enviaron un aviso a sus rivales.

Harry Kane elogió el papel de su entrenador y destacó que sus palabras tuvieron un gran impacto en la reacción del equipo en la segunda parte.

El mensaje de Tuchel en el vestuario

Al ser preguntado por el contenido de su charla, Tuchel afirmó: «Les dije que, aunque perdiéramos, mi opinión sobre el trabajo de los últimos diecisiete días no cambiaría, pero que debíamos jugar a nuestra manera».

En ITV añadió: «Estábamos demasiado preocupados por proteger el resultado. Llegamos a defender con casi siete jugadores y, aun así, no lo hicimos como debíamos. Si el resultado no nos es favorable, debemos perder jugando a nuestra manera. Solo intenté animarlos a atacar y a mostrar valentía».

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Críticas a la primera parte y elogios a la reacción

El técnico alemán admitió que el rendimiento de su equipo antes del descanso no fue convincente y explicó: «Estábamos tensos, tomamos decisiones muy conservadoras y pasábamos el balón hacia atrás en vez de avanzar. No encontramos el ritmo ni la confianza para aprovechar los espacios».

Además, admitió: «En la primera parte ganamos solo el 33 % de los duelos en el suelo, mientras que en la segunda llegamos al 73 %. Sin el balón tampoco mostramos el compromiso y la intensidad necesarios».

Y añadió: «Me gustó la reacción de los jugadores tras el descanso; el partido fue intenso y nos costó entrar en él».

Bellingham: «No hacía falta gritar».

Jude Bellingham dio a Inglaterra el mejor inicio posible en la segunda parte al marcar el tercer gol a los dos minutos de la reanudación, encaminando la victoria.

Sobre las palabras de Tuchel en el descanso, la estrella del Real Madrid comentó: «No se trataba de gritar ni de crear un ambiente dramático en el vestuario, sino que fue exactamente lo que el equipo necesitaba».

Y añadió: «Tenemos un grupo maduro con grandes líderes, todos sabíamos el nivel que debíamos alcanzar. El buen inicio de la segunda parte nos permitió controlar el partido y lograr la victoria».