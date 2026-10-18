El secreto de la camiseta rosa antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Sevilla

Los jugadores del Real Madrid y del Sevilla aparecieron con una camiseta rosa antes del enfrentamiento entre ambos equipos, este domingo por la tarde, en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la novena jornada de LaLiga, durante el saludo protocolario entre los dos conjuntos previo al inicio del partido.

Los futbolistas vistieron las camisetas rosas en un gesto especial con un mensaje de concienciación, coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre de cada año, según el diario "Marca".

Esta iniciativa se enmarca en la participación de los clubes españoles en las campañas de concienciación sobre el cáncer de mama, ya que el conjunto blanco ya había apoyado estas iniciativas en ocasiones anteriores, aprovechando la enorme popularidad de la que goza a nivel mundial para poner el foco en causas humanitarias y sociales.

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la enfermedad y subrayar la importancia de la detección precoz y su papel en el aumento de las posibilidades de curación, además de apoyar a los afectados y destacar los esfuerzos de prevención y concienciación.

En el plano deportivo, el Real Madrid afrontó el partido ocupando la cuarta posición en la tabla de LaLiga con 18 puntos, después de lograr 6 victorias y sufrir dos derrotas en las primeras 8 jornadas, con el objetivo de ganar al Sevilla antes del Clásico frente al Barcelona el próximo domingo.



