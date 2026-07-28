El SC Heerenveen recibe una oferta del extranjero de 6,5 millones de euros

El SC Braga se ha movido de forma concreta en el mercado por Marcus Linday. El club portugués ha presentado una primera oferta de 6,5 millones de euros al sc Heerenveen, según informa De Telegraaf este martes.

La oferta fue rechazada de inmediato por el Heerenveen. El club frisón quiere ver una cifra mayor por el atacante sueco de 23 años. Transfermarkt valora actualmente a Linday en cinco millones de euros.

El Heerenveen fichó a Linday en enero de 2025 por 1,7 millones de euros procedente del Västerås SK, un club de Suecia. Su contrato en el Abe Lenstra Stadion se extiende todavía por tres temporadas.

El Braga ya presentó a comienzos de junio una oferta de cinco millones de euros por Linday. Fabrizio Romano informó de que ambos clubes estaban hablando sobre un traspaso, que por tanto no llegó a concretarse.

Según el Braga, Linday está abierto a una aventura en Portugal. Está por ver si a corto plazo se presenta una nueva oferta en Heerenveen o si el Braga sigue buscando.

Cuando llegó al Heerenveen, hace año y medio, ya quedó claro que necesita tener buenas sensaciones con un club. En aquel momento también podía elegir entre Feyenoord, FC Twente y Club Brugge, pero se decantó por Frisia.

Linday suma hasta ahora tres goles y cinco asistencias en 54 partidos con el Heerenveen. Mientras tanto, ya ha comenzado la preparación para la nueva temporada.