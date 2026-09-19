El SC Heerenveen da una paliza al Sparta Rotterdam en su propia casa y por fin vuelve a ganar

El SC Heerenveen por fin ha vuelto a lograr una victoria. En Het Kasteel, el equipo del entrenador Robin Veldman fue muy superior al Sparta Rotterdam: 0-4. Los goles llevaron la firma de Nolhan Courtens, Jacob Trenskow, Maxence Rivera y Marko Farji.
El Heerenveen había empezado la temporada con una victoria en casa ante el FC Twente (1-0), pero después los frisones ya no habían vuelto a sumar de tres. El Sparta también había logrado solo una victoria esta temporada en el momento del pitido inicial: 1-3 a domicilio ante el Telstar el 14 de agosto.
Tras un inicio poco espectacular, el Heerenveen se adelantó en el minuto 28. Courtens mandó el balón al fondo de la red desde cerca, tras un gran pase de Levi Smans: 0-1.
En el tramo posterior, el Heerenveen generó varias ocasiones para el 0-2. En un primer momento, Michael Brouwer mantuvo con vida al Sparta, pero no tuvo respuesta ante un disparo raso de Trenskow al palo largo.
Tras el descanso, el Heerenveen siguió a lo suyo ante un Sparta que daba imagen de impotencia. Rivera ganó un duelo de velocidad, se metió hacia dentro y tuvo todo el espacio para clavar el 0-3 en el palo corto.
El Sparta tuvo que asumir riesgos, pero eso lógicamente dejó espacios atrás. El Heerenveen lo aprovechó por medio del suplente Farji, que marcó tras tocar en Nick Verschuren: 0-4. Ese fue también el resultado final.
Con esta victoria, el Heerenveen asciende al décimo puesto de la Eredivisie. El Sparta, que sigue esperando su primera victoria en casa, es por ahora decimocuarto.