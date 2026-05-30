El SC Cambuur está a punto de cerrar un acuerdo con el Ajax: traspaso definitivo con cláusula de recompra

Skye Vink, de 19 años, dejará el Ajax para fichar por el SC Cambuur, según el Algemeen Dagblad.

La temporada pasada marcó 6 goles y dio 3 asistencias en 30 partidos en la Keuken Kampioen Divisie, y pareció encontrar su sitio durante el breve periodo a las órdenes de Óscar García en el Jong Ajax.

Aún no ha debutado con el primer equipo y podría no llegar a hacerlo, pues está a punto de firmar un contrato de varios años con el Cambuur.

El jugador está impaciente por fichar, así que solo falta el acuerdo entre clubes. Hijo del analista deESPN Marciano Vink, su contrato en Ámsterdam vence en 2028.

El AD asegura que el acuerdo se cerrará pronto y que el Ajax solo negocia ahora una cláusula de recompra.

Así sigue los pasos de Lucas Jetten, quien esta semana hizo lo mismo: otro canterano que prefiere minutos en la Eredivisie.