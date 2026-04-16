El SC Braga protagoniza una remontada sensacional y se clasifica para las semifinales de la Europa League a costa del Real Betis

El jueves por la noche, el SC Braga se clasificó para las semifinales de la Europa League tras remontar de forma espectacular. Los portugueses perdían 2-0 en Sevilla pero remontaron y vencieron 2-4 al Real Betis. La ida había terminado 1-1. En semifinales se medirán al SC Freiburg, que el jueves eliminó al Celta de Vigo.

Antes del choque, el Betis celebró el regreso de Isco tras su lesión de tobillo, aunque el centrocampista comenzó en el banquillo.

El equipo local, con Sofyan Amrabat en el once, avisó desde el principio. Generó varias ocasiones, pero Antony y Cucho Hernández no acertaron. El primero marcó el 1-0 en el 13’, rematando de cabeza un centro de Abde Ezzalzouli.

Poco después, el propio Ezzalzouli marcó el 2-0 tras un centro raso de Pablo Fornals. El árbitro anuló un posible 3-0 de Ezzalzouli por fuera de juego.

El Braga apenas había dado señales de vida, pero justo antes del descanso los portugueses recuperaron la esperanza. Pau Víctor marcó el 2-1 con una volea, segundos después de que Marc Bartra y Diego Llorente cayeran al suelo tras un desafortunado choque.

Ese tanto les dio confianza y, tras el descanso, Carvalho cabeceó un tiro libre para el 2-2 y Ricardo Horta marcó de penalti tras falta de Amrabat sobre Tiknaz: 2-3.

El Betis no reaccionó y, a un cuarto de hora del final, Jean-Baptiste Gorby sentenció con el 2-4, voleando un balón peinado de cabeza.