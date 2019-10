El satírico mensaje que le dedicó Luis Suárez a Vidal tras la victoria del Barcelona

El delantero uruguayo saludó por sus redes sociales al chileno, luego de que este marcara en la victoria del equipo.

Hace un par de días, Arturo Vidal levantó polémica tras unas declaraciones que dio a un medio de su país: “No estoy contento, no estoy feliz, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto de titular. He trabajado mucho, toda mi carrera he sido titular. Esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar“.

En el juego que el le ganó al por 5-1, el chileno fue titular y marcó el segundo gol al minuto 29 tras una soberbia asistencia de Messi, la celebración no se hizo esperar y en un abrazo de parte de todos sus compañeros le reconocieron su gran actuación.

Lo curioso vino un rato después de terminado el compromiso, cuando Luis Suárez publicó en una de sus historias de Instagram una foto de la celebración con Vidal, acompañada del siguiente mensaje: "Ahora si estás contento" acompañado de varias caras sonrientes, sin lugar a dudas un acto de sana sátira y camaradería ante las declaraciones previas de su compañero de equipo.