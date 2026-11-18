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En Vila Belmiro empezó el sueño y en Madrid se convirtió en una estrella mundial. Ahora el Santos quiere recuperar a uno de los suyos, pero el Real Madrid ha cerrado la puerta pronto y su mensaje ha sido claro: Rodrygo no está en venta ni se marchará cedido.

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El Santos brasileño sueña con volver a contar en sus filas con uno de sus hijos predilectos, después de haber mantenido un contacto preliminar e informal con el Real Madrid para solicitar la cesión del extremo brasileño Rodrygo Goes durante la primera mitad de 2027.

Según el diario español «Sport», el Santos desea hacerse con Rodrygo en calidad de cedido en cuanto reciba el alta médica para volver a los terrenos de juego, con la intención de aprovechar sus servicios en el campeonato estatal y revivir los recuerdos de sus primeros destellos con la camiseta del club.

Sin embargo, el Real Madrid, pese a valorar la relación histórica entre ambas entidades, no tiene intención de desprenderse del jugador bajo ninguna circunstancia. Al contrario, espera su regreso con impaciencia para reforzar sus opciones ofensivas en el próximo periodo.

Rodrygo nació futbolísticamente en una de las canteras más prestigiosas del mundo del fútbol, al igual que Pelé, Neymar y Philippe Coutinho. Creció en la cuna del talento brasileño y dio sus primeros pasos como futbolista en el Santos antes de dar el salto al Real Madrid.

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Aun así, nunca ha roto el vínculo con su primer club. El dorsal 11 del Real Madrid siempre ha mostrado su fidelidad al escudo, al estadio de Vila Belmiro y a la historia de la entidad en la que se formó, y se ha preocupado de asistir a sus partidos como local siempre que las circunstancias se lo han permitido.

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Rodrygo siente un cariño especial por ambos clubes. De hecho, en esta última fase de su recuperación se está entrenando en el centro de entrenamiento Rei Pelé con el visto bueno del Real Madrid, un gesto que refleja la gran confianza entre las partes y el fuerte lazo que lo une al club de su infancia.

El internacional brasileño encara ya la recta final de su rehabilitación tras la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de marzo, en un partido de Liga ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu.

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Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral, una lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante cerca de nueve meses, antes de iniciar la cuenta atrás para su regreso.

Se espera que Rodrygo suponga un valioso refuerzo para el ataque del Real Madrid este invierno. El entrenador José Mourinho cuenta con él y tiene previsto darle el tiempo necesario para recuperar su mejor nivel, aprovechando el buen momento actual de sus compañeros de la línea ofensiva.

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Su creatividad, su capacidad para desbordar a los defensores en el uno contra uno, su habilidad en el último tercio del campo y su olfato goleador ofrecerán una importante alternativa adicional al planteamiento del técnico portugués en los grandes partidos.

Pese al deseo del Santos de recuperarlo para el inicio del campeonato estatal, e independientemente de las elecciones presidenciales que afronta el club brasileño, el Real Madrid no tiene intención de prescindir de un jugador tan valioso tras una ausencia tan prolongada.

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Además, tal y como informa el diario español, el propio jugador no contempla por ahora salir del conjunto merengue, sobre todo teniendo en cuenta el enorme apoyo que ha recibido del club, de la afición y del cuerpo técnico durante su lesión.

Rodrygo se prepara para volver y está deseando reaparecer con la camiseta del Real Madrid y completar su octava temporada como jugador blanco, cerrando así la puerta a todos los rumores sobre su salida.