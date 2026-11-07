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El Santos ha nombrado a Neymar Sr nuevo director ejecutivo con efecto inmediato, con un contrato inicial hasta finales de diciembre. El acuerdo del empresario de 61 años incluye una renovación automática para el periodo 2027-2029 si el actual presidente, Marcelo Teixeira, gana las elecciones del club el mes que viene.

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El cargo ejecutivo refuerza la estructura directiva

La noticia, adelantada el viernes por el periodista Lucas Musetti y confirmada posteriormente por ESPN Brasil, sitúa a Neymar Sr justo por debajo de Teixeira en la estructura directiva del club. A nivel interno, el nombramiento supone una clara muestra de apoyo de la familia del delantero a la actual directiva, aunque Teixeira todavía no ha anunciado formalmente su candidatura para las elecciones del 12 de diciembre.

Pese a sus amplias atribuciones como alto ejecutivo, el recién llegado no invadirá las competencias del director de fútbol Alexandre Mattos, que mantiene el control total de las operaciones deportivas.

Un comunicado oficial detalla sus dos funciones

Al confirmar el viernes por la tarde la llegada del hombre de 61 años, el club señaló en un comunicado oficial: «[Neymar Sr] colaborará directamente con la directiva del club y participará en la supervisión e integración de diferentes áreas, entre ellas fútbol, marketing y nuevas iniciativas empresariales.

«Además de sus funciones como consejero delegado, Neymar Sr también ejercerá como presidente del Instituto Meninos da Vila, que se centrará en descubrir nuevos talentos y establecer vínculos con leyendas del club».

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Un acuerdo comercial permite levantar la prohibición de fichar

Antes de asumir formalmente su puesto en la directiva, el empresario ya había establecido estrechos vínculos financieros con el club brasileño a través de su agencia, NR Sports. Su empresa facilitó recientemente una aportación inmediata de 12 millones de reales (1,6 millones de libras / 2,1 millones de dólares) que permitió al Santos saldar una deuda vencida con el club francés AS Monaco y lograr que la FIFA levantara la prohibición de fichar.

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A cambio de esa ayuda financiera, la directiva cedió espacios publicitarios en la camiseta que posteriormente se vendieron en el mercado comercial. Además, NR Sports y otras empresas colaboradoras están ayudando a financiar un proyecto de 13,5 millones de reales (1,8 millones de libras / 2,3 millones), con un coste de R4,5 millones (600.000 libras / 780.000 dólares) por superficie, para modernizar tres terrenos de juego en Vila Belmiro y el centro de entrenamiento.

La renovación de los terrenos de juego precede al regreso a la competición nacional

La empresa especializada en terrenos de juego World Sports ya ha recibido autorización para comenzar a renovar la primera superficie de entrenamiento el 20 de noviembre, mientras la primera plantilla afronta sus últimos partidos del Campeonato Brasileiro. Tras el parón internacional de noviembre, el Santos volverá a la competición nacional el 18 de noviembre, a domicilio ante el Coritiba.

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Fuera del campo, todas las miradas seguirán puestas en las elecciones presidenciales del 12 de diciembre para ver si el mandato de Neymar Sr se prolonga hasta 2029.