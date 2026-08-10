El salvador de Mourinho: un nuevo fichaje que devuelve el orden al Real Madrid

El portugués Bernardo Silva dejó su primera huella con el Real Madrid tras ofrecer una imagen positiva en su primera participación con la camiseta del equipo, pese a no encontrarse en plenitud física, en un momento en el que sus responsabilidades dentro del centro del campo parecen mayores de lo esperado.

El diario español Marca señaló que Bernardo se ha convertido en candidato a desempeñar un papel clave en la organización del centro del campo del Real Madrid, especialmente tras el fracaso del fichaje de Rodri, indicando que el jugador posee las cualidades necesarias para mover al equipo y controlar el ritmo de juego, elementos que el equipo de José Mourinho necesita con urgencia.

El debut de Bernardo con el Real Madrid llegó en el enfrentamiento ante el Ferencváros, después de haber disputado apenas cinco días de entrenamientos con sus compañeros, pero, pese a ello, ofreció 45 minutos destacados y mostró una capacidad evidente para manejar el balón y moverse en la zona del centro del campo.

El jugador portugués recibió el elogio de su compañero y capitán del equipo, Fede Valverde, quien lo describió como un jugador «mágico» y una personalidad especial, subrayando que se integró rápidamente con el grupo y logró adaptarse a sus compañeros.

La aportación de Bernardo no se limitó al aspecto ofensivo, ya que otorgó al Real Madrid una mayor estabilidad durante la posesión, además de mostrar capacidad para participar en la construcción del juego y organizar los movimientos del equipo desde el centro del campo.

Marca considera que Bernardo podría encontrarse ante una tarea distinta al papel que ha acostumbrado a desempeñar a lo largo de su carrera, ya que podría convertirse en uno de los principales organizadores del centro del campo del Real Madrid durante la próxima temporada.

Aunque el jugador no es un pivote tradicional, su capacidad para leer el partido, mantener el balón y elegir el momento adecuado para el pase lo convierten en un salvavidas para el técnico José Mourinho en este aspecto.

El Real Madrid necesita un jugador capaz de dar al centro del campo tranquilidad y de controlar el ritmo de los partidos.

El diario aclaró que el entrenador portugués deberá al mismo tiempo gestionar con cuidado los minutos de participación de Bernardo, dado que ha superado los treinta años y por la necesidad de preservar su disponibilidad durante toda la temporada.

Mourinho cuenta actualmente con Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bernardo Silva para ocupar las posiciones del centro del campo, mientras continúa la recuperación de Thiago Pitarch.

Por ello, las rotaciones en el centro del campo parecen algo inevitable para Mourinho, pero Bernardo Silva dispone actualmente de una gran oportunidad para imponerse como una de las claves más importantes del Real Madrid, y quizá convertirse en el jugador que otorgue al equipo la tranquilidad y la organización que echó en falta tras la marcha de Luka Modric.

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