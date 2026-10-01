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Bart DHanis
Traducido por

El salario de Xavi sale a la luz: esto gana el seleccionador de Países Bajos

Holanda

El alemán BILD ha desvelado este jueves por la noche lo que cobran todos los seleccionadores en sus selecciones, por lo que también ha quedado al descubierto el salario de Xavi Hernández.

El seleccionador mejor pagado del mundo es Carlo Ancelotti. Percibe diez millones de euros al año de la federación de Brasil.

Eso son tres millones de euros al año más que el número dos de la lista: Jürgen Klopp. El exentrenador del Liverpool percibe siete millones de euros al año de la federación alemana.

En tercer lugar está Mauricio Pochettino. Cobra 6,8 millones de euros con Estados Unidos. Le sigue Thomas Tuchel, que gana seis millones de euros con Inglaterra.

En la quinta posición aparece Luis de la Fuente. El seleccionador del campeón de Europa y del mundo ve cómo cada año se le ingresan cinco millones de euros en su cuenta.

En sexto lugar está Jorge Jesus, de Portugal, con un salario anual de cuatro millones de euros. Por detrás aparece Zinedine Zidane, que gana 3,6 millones de euros con Francia.

Después llega Xavi. El seleccionador de Países Bajos recibe cada año tres millones de euros de la KNVB y ocupa así el octavo puesto de la lista. En el noveno y décimo lugar figuran respectivamente Lionel Scaloni, de Argentina, y Ralf Rangnick, de Austria.

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