El Salami pide disculpas a la afición del Al Fateh saudí tras la dolorosa derrota

El marroquí Jamal Sellami, entrenador del Al Fateh, dirigió un mensaje de disculpa a la afición de su equipo tras la emocionante derrota ante el Al Khaleej por 2-3 en la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al Fateh se adelantó con los goles de Lukas Haraslín y Kanga en los minutos 33 y 60, pero el Al Khaleej reaccionó y marcó 3 goles consecutivos para arrebatar 3 valiosos puntos.

Moussa Barrow recortó la diferencia al anotar el primer gol del Al Khaleej en el minuto 78, y después Joshua King consiguió el gol del empate en el minuto 84.

Omar Mascarell firmó el gol de la victoria para el Al Khaleej en el minuto 90+3, con lo que su equipo elevó su casillero a 12 puntos en la décima posición, mientras que el Al Fateh se quedó congelado en 6 puntos en el puesto 16.

La cuenta del club Al Fateh en la red social X publicó las declaraciones de Jamal Sellami después del encuentro.

El entrenador marroquí dijo: "Pido disculpas a la afición del Al Fateh por el resultado negativo del partido, y valoramos su apoyo y respaldo al equipo".

Y añadió: "Necesitamos un gran trabajo, especialmente a nivel del banquillo, para mejorar al equipo y dar una mejor imagen".

Sellami continuó: "Sabíamos la importancia del partido, entramos bien y logramos marcar dos goles, pero el Al Khaleej tiene jugadores destacados que marcaron la diferencia".

Y concluyó: "Hussam Al Sadiq tiene buenas cualidades y ofreció un nivel aceptable, pero necesita más tiempo".

El Al Fateh había contratado a Jamal Sellami el 8 de octubre del presente mes para dirigir al equipo, tras la salida de Khaled Al Atwi.