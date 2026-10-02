El portal Transfermarkt, especializado en los valores de mercado de los jugadores, ha revelado la lista de las 10 estrellas más caras de la Bundesliga, tras la actualización de los valores de mercado del mes de octubre.

El Bayern de Múnich dominó la lista con ocho jugadores, frente a solo dos del Borussia Dortmund.

El francés Michael Olise, extremo del Bayern de Múnich, encabezó la lista con un valor de mercado de 180 millones de euros, tras un aumento de 10 millones de euros en la última actualización.

De este modo, Olise supera por una diferencia de 90 millones de euros al segundo clasificado, su compañero Aleksandar Pavlović, cuyo valor se estableció en 90 millones de euros.

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Jamal Musiala ocupó el tercer puesto con un valor de 80 millones de euros, tras una caída de 20 millones de euros, convirtiéndose en el único jugador de la lista cuyo valor descendió en esta actualización, debido a su reciente lesión.

El defensa francés Dayot Upamecano se situó cuarto con un valor de 75 millones de euros, seguido del colombiano Luis Díaz, quinto con un valor de 70 millones de euros, sin que cambiara el valor de ninguno de los dos.

Felix Nmecha, centrocampista del Borussia Dortmund, ocupó el sexto puesto con un valor de 65 millones de euros, tras un aumento de 10 millones de euros, siendo el jugador más caro de la lista ajeno al Bayern de Múnich.

Lennart Karl y el inglés Harry Kane, dupla del Bayern de Múnich, compartieron el séptimo puesto con un valor de 60 millones de euros cada uno. Mientras tanto, Ismael Saibari, jugador del Bayern, y Nico Schlotterbeck, defensa del Dortmund, compartieron el noveno puesto con un valor de 55 millones de euros cada uno.

La lista completa de los 10 jugadores más caros de la Bundesliga (octubre):

Michael Olise (Bayern de Múnich): 180 millones de euros (+10) Aleksandar Pavlović (Bayern de Múnich): 90 millones de euros Jamal Musiala (Bayern de Múnich): 80 millones de euros (−20) Dayot Upamecano (Bayern de Múnich): 75 millones de euros Luis Díaz (Bayern de Múnich): 70 millones de euros Felix Nmecha (Borussia Dortmund): 65 millones de euros (+10) Lennart Karl (Bayern de Múnich): 60 millones de euros Harry Kane (Bayern de Múnich): 60 millones de euros Ismael Saibari (Bayern de Múnich): 55 millones de euros Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): 55 millones de euros



