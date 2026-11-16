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Ruben Neves ha restado importancia a la polémica en torno a la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección y asegura que el «ruido» externo no afecta al vestuario de Portugal. El centrocampista del Al-Hilal habló después de que Dolores Aveiro, madre de Ronaldo, sugiriera que los actuales jugadores no mostraron a su hijo el respeto que merecía en sus últimos días con la selección portuguesa.

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Neves resta importancia a las acusaciones de Aveiro

El ambiente en torno a la selección portuguesa ha sido tenso tras una decepcionante derrota por 4-1 ante Dinamarca , pero Neves está decidido a mantener al equipo centrado en el terreno de juego. En una rueda de prensa previa al duelo contra Walse, en 2026, le preguntaron por las duras declaraciones de Dolores Aveiro, quien afirmó que ni siquiera los compañeros de su hijo le habían mostrado respeto.

«Para ser muy sincero, a nosotros, dentro del núcleo de la selección, a los jugadores, este tipo de ruido no nos afecta en nuestro rendimiento sobre el campo. ¿Cuándo acabará esto? Quizá cuando también terminen las preguntas sobre el tema [sonríe] y cuando dejen de hacerse entrevistas sobre ello. El propio Cristiano puso fin al asunto e hizo unas declaraciones cuando terminó su etapa con la selección. Estamos inmensamente agradecidos a Cristiano, le agradecemos enormemente todo lo que hizo por la selección y por el fútbol portugués, pero, desde el momento en que terminó, nos toca a nosotros dar la cara por la selección, en las victorias y en las derrotas», explicó Neves ante los medios.

El liderazgo de Portugal en la era posterior a Ronaldo

Mientras la selección portuguesa se adapta a la vida sin su máximo goleador histórico, las preguntas sobre la jerarquía y el liderazgo del equipo se han vuelto frecuentes. Neves confía en que el grupo tenga carácter suficiente para seguir adelante, aunque la salida de Ronaldo sigue marcando su participación en la Liga de Naciones de la UEFA.

El centrocampista afirmó: «No éramos los mejores del mundo cuando ganamos cuatro partidos en la última concentración y no somos los peores porque hayamos perdido este encuentro. Todos somos profesionales y tenemos mucha experiencia, y sabemos que ahora nos toca dar la cara por la selección».

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Neves añadió: «El ruido no afecta en absoluto a nuestro rendimiento sobre el campo. Esperamos, desde luego, que las cosas se calmen y que estas preguntas sean cada vez menos frecuentes para poder centrarnos en lo que de verdad importa ahora, que son los partidos. Es natural. Todos los equipos tienen líderes y, por suerte, en esta selección tenemos muchos. Es algo natural. Los jugadores con más experiencia intentamos ayudar a los más jóvenes a adaptarse más rápido, pero el ambiente en el grupo es fantástico».

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Las dudas sobre su estado físico y Jorge Jesus

Más allá de la polémica familiar, Neves también respondió a las dudas tácticas y físicas planteadas por el entrenador Jorge Jesus. El veterano técnico había sugerido anteriormente que algunos integrantes del equipo, entre ellos Neves y Joao Felix, carecían de ritmo de competición tras un periodo de inactividad en el Más allá de la polémica familiar, Neves también respondió a las dudas tácticas y físicas planteadas por el entrenador Jorge Jesus. El veterano técnico había sugerido anteriormente que algunos integrantes del equipo, entre ellos Neves y Joao Felix, carecían de ritmo de competición tras un periodo de inactividad a nivel de clubes.

Neves, que juega a las órdenes de Jesus en el Al-Hilal, admitió: «Tengo una muy buena relación con el entrenador, trabajé con él durante un año y medio y lo cierto es que llevaba dos semanas sin jugar, así que quizá se notó un poco en el campo, pero yo no lo sentí y ya he tenido la oportunidad de hablar con él sobre ello».

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El centrocampista señaló: «Además, como sabéis, hoy en día todo se mide y recibimos nuestros datos. Creo que hice un partido normal en comparación con lo que suelo hacer, pero no es lo mismo llevar dos semanas sin jugar que disputar partidos cada tres o cuatro días. Puede que notara alguna diferencia en ese aspecto, sí, pero me encontré bien físicamente y estoy preparado para volver a ayudar a la selección».

Jesus intenta rebajar la tensión

Mientras Neves se centró en la perspectiva de los jugadores, Jesus ha respondido a las provocadoras declaraciones de Aveiro con un tono más diplomático. El entrenador, cuya relación con Ronaldo ha sido complicada en muchas ocasiones, optó por respetar la reacción de una madre que defiende a su hijo en lugar de entrar en una guerra de palabras.

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«¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también… La madre de Ronaldo es una señora a la que respeto mucho, ¿qué voy a decir? Una madre es una madre, no hay más, entiendo sus declaraciones», señaló Jesus durante su propia comparecencia ante los medios.