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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, habló de la integración del fichaje de verano Bernardo Silva tras la victoria por 2-1 en el Clásico. Mourinho explicó que combinar distintos perfiles de centrocampistas proporciona al Real Madrid un mayor equilibrio táctico.

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Mourinho gestiona la carga de trabajo de los centrocampistas en el Camp Nou

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, destacó la profundidad de su plantilla y las distintas combinaciones tácticas en el centro del campo tras la trabajada victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Clásico. Bernardo Silva, fichado en verano, fue titular en el centro del campo y trabajó sin descanso durante 75 minutos antes de ser sustituido por Eduardo Camavinga.

Camavinga dio después la asistencia a Kylian Mbappe para el gol de la victoria en el minuto 88.

Mourinho subrayó que todos los integrantes de su amplia plantilla deben estar preparados para influir en los partidos.

El entrenador detalla el proceso de adaptación de Bernardo Silva

Mourinho hizo una valoración clara de la adaptación de Bernardo a la dinámica del Real Madrid. «Sobre la situación de Bernardo, ya he dicho que lleva aquí algo más de tres meses», señaló Mourinho.

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«Evidentemente, lo conozco muy bien, pero una cosa es conocer muy bien a alguien y otra ver cómo puede integrarse en la dinámica del equipo».

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«El grupo es muy fuerte. Nunca os diré: “Este es mi once titular”... Todo el mundo trabaja muy duro», aseguró.

El equilibrio táctico exige perfiles concretos en el centro del campo

Mourinho explicó que prefiere combinar distintas características tácticas en lugar de alinear juntos a jugadores de perfiles idénticos en el centro del campo. «He aprendido que, en el centro del campo, combinar talentos nos aporta más que tener a dos jugadores con características similares», reveló Mourinho.

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«Esto significa que no utilizo el doble pivote de Bernardo y Guler, salvo en situaciones desesperadas».

«Prefiero esta combinación de talentos, que nos da equilibrio al defender y más calidad al iniciar los ataques», añadió.

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Las opciones del Real Madrid mantienen a sus rivales por el título a la expectativa

La flexibilidad táctica de Mourinho permite al Real Madrid adaptarse con facilidad según el planteamiento del rival y el contexto del partido.

Con Bernardo, Camavinga, Guler y Tchouameni compitiendo por un puesto, la competencia en el centro del campo sigue siendo alta.

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