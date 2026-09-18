La quinta jornada de la Liga Joy de Élite Sub-21 arranca en medio de una gran expectación, después de que las primeras cuatro jornadas revelaran una competición temprana en la que el liderato de la tabla no parece estar lejos de cambiar, debido a la igualdad de puntos entre un buen número de clubes.

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El dúo de Yeda, el Al Ahli y el Al Ittihad, encabeza el panorama con 10 puntos cada uno, aunque el Al Ahli ocupa el primer puesto por diferencia de goles, mientras que justo detrás de ellos se sitúan cuatro clubes con 9 puntos, que son el Al Hilal, el Al Ettifaq, el Al Fateh y el Al Taawoun, lo que deja la cima claramente amenazada con cada nueva jornada.

Con esta igualdad, la quinta jornada no parece importante solo para los líderes, sino también para los clubes que buscan recuperar su equilibrio y mejorar su posición en la tabla, a la cabeza de ellos el Al Nassr y el Al Hazem, ante un inicio que no llegó de la forma a la que aspiraban sus aficiones.

El liderato del Al Ahli y el Al Ittihad, bajo amenaza

El Al Ahli afronta la quinta jornada como líder de la clasificación con 10 puntos, por delante del Al Ittihad por diferencia de goles, pero la escasa diferencia con los perseguidores hace que conservar el primer puesto no sea una tarea sencilla, especialmente porque el Al Hilal, el Al Ettifaq, el Al Fateh y el Al Taawoun tienen 9 puntos, es decir, que una sola victoria podría dar un vuelco total a la competición.

El Al Ahli se enfrenta al Al Qadisiyah en un duelo que reviste una importancia especial para ambas partes, ya que el equipo de Yeda quiere mantener su liderato, mientras que el Al Qadisiyah busca un nuevo paso para salir de su situación actual, tras haber sumado 6 puntos que lo colocaron en el undécimo puesto.

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Por ello, el duelo será una prueba para el Al Ahli sobre cómo gestionar la presión derivada de la ajustada competición, sobre todo porque cualquier tropiezo podría dar directamente la oportunidad a más de un rival de abalanzarse sobre el liderato, en un momento en el que el Al Qadisiyah quiere aprovechar el partido para mejorar su posición.

El Al Hilal persigue la cima

Por su parte, el Al Hilal afronta la quinta jornada con la ambición de mantener sus victorias y acercarse más a la cima cuando se enfrente al Al Jabalain, en un partido en el que el equipo azul busca tres nuevos puntos que lo mantengan dentro del círculo de la lucha directa por el primer puesto.

El Al Hilal tiene 9 puntos tras cuatro jornadas, el mismo bagaje que el Al Ettifaq, el Al Fateh y el Al Taawoun, lo que significa que la jornada actual podría presenciar numerosos cambios en las posiciones si estos clubes logran conseguir victorias, sobre todo porque la diferencia entre ellos y el Al Ahli y el Al Ittihad es de un solo punto.

Estos datos otorgan a la quinta jornada una importancia doble, ya que ninguno de los perseguidores necesita una larga serie de resultados para llegar a la cima, sino que basta con un solo resultado unido al tropiezo de uno de los líderes para abrir la puerta a un cambio temprano en la forma de la tabla de clasificación.

Al Nassr y Al Hazem: en busca de corregir el rumbo

Y al margen de la lucha por la cima, el Al Nassr busca un nuevo comienzo tras haber sumado solo 3 puntos que lo colocaron en el decimoquinto puesto, igualado con el Al Hazem, campeón de la edición pasada, teniendo ambos equipos un partido aplazado cada uno, lo que significa que la imagen actual no refleja necesariamente todo su bagaje potencial.

El Al Nassr juega ante el Damac en la quinta jornada, en un duelo en el que el "Al Alami" pretende recuperar el camino de las victorias y mejorar su posición, después de que su inicio fuera inferior a las aspiraciones esperadas de un equipo que suele competir por las primeras posiciones.

En cuanto al Al Hazem, disputa una prueba más difícil ante el Al Fateh, que tiene 9 puntos y ocupa una posición cercana a la cima, lo que convierte el duelo en una verdadera prueba de la capacidad del campeón para regresar al camino correcto, sobre todo con la fortaleza del rival y su entrada al partido con motivaciones diferentes.

Un duelo que carga con la memoria de la final

El duelo entre el Al Hazem y el Al Fateh no será uno cualquiera, sobre todo porque ambos equipos se enfrentan pocos meses después de la final de la edición pasada, cuando el Al Hazem logró conquistar el título a costa del Al Fateh, lo que otorga a este último una motivación adicional para regresar con un resultado que lo ayude a seguir presionando a los equipos de cabeza.

El Al Fateh afronta la jornada actual con 9 puntos y, por ello, conseguir la victoria no será importante solo para resarcirse ante el campeón, sino que también le brindará la oportunidad de mantenerse en el círculo de la lucha por la cima, y tal vez avanzar en la tabla de clasificación si el Al Ahli o el Al Ittihad tropiezan.

Y entre la pugna del Al Ahli y el Al Ittihad por conservar el liderato, la persecución del Al Hilal, el Al Ettifaq, el Al Fateh y el Al Taawoun, y los intentos del Al Qadisiyah, el Al Nassr y el Al Hazem por corregir el rumbo, la quinta jornada se perfila como candidata a rediseñar muchos de los rasgos de la competición, sobre todo porque las diferencias actuales siguen siendo limitadas, y cada partido es capaz de cambiar la forma de la tabla de la Liga Joy de Élite Sub-21.