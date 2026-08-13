El Al-Hilal se ha erigido como el rey del trono de la Roshn Saudi League en la era del profesionalismo, pese a no haber conquistado el título en las dos últimas temporadas.

La nueva temporada de la liga saudí arranca hoy, jueves, con tres partidos que enfrentarán a Abha con Al-Hazm, Al-Shabab contra Al-Qadisiya, y Al-Ahli con Al-Diriyah.

Esta será la decimonovena temporada de la liga saudí en la era del profesionalismo, desde el inicio de su primera edición en la temporada 2008-2009.

Durante las 18 temporadas anteriores, el Al-Hilal ha sido el verdadero "líder" del fútbol saudí, tras haber logrado el título de liga en 8 ocasiones, con un porcentaje cercano al 50%, una cifra sumamente elevada.

Para ilustrar la magnitud de ese porcentaje, el Al-Hilal ha conseguido el mismo número de títulos que los clubes Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli juntos.

El Al-Nassr es el segundo equipo con más títulos de liga saudí en la era del profesionalismo, con 4 títulos, el último de ellos la pasada temporada, tras una ausencia de 7 años completos.

Por su parte, el Al-Ittihad ocupa el tercer lugar, con 3 títulos, el último de ellos hace dos temporadas junto al entrenador francés Laurent Blanc.

En cuanto al Al-Ahli, solo ha conquistado un único título, junto a su histórico entrenador Christian Gross en la temporada 2015-2016, el mismo número de títulos que los clubes Al-Fateh y Al-Shabab.

Cabe recordar que el Al-Hilal comenzará la nueva temporada de la Roshn League mañana, viernes, cuando reciba al Al-Faisaly en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.