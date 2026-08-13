¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1077277180.jpgNurPhoto

Traducido por

El rey del profesionalismo: el Al-Hilal en un platillo de la balanza y el Al-Nassr, el Al-Ittihad y el Al-Ahli en el otro

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Arabia Saudí

"El Líder", campeón histórico de la liga saudí

El Al-Hilal se ha erigido como el rey del trono de la Roshn Saudi League en la era del profesionalismo, pese a no haber conquistado el título en las dos últimas temporadas.

La nueva temporada de la liga saudí arranca hoy, jueves, con tres partidos que enfrentarán a Abha con Al-Hazm, Al-Shabab contra Al-Qadisiya, y Al-Ahli con Al-Diriyah.

Esta será la decimonovena temporada de la liga saudí en la era del profesionalismo, desde el inicio de su primera edición en la temporada 2008-2009.

Durante las 18 temporadas anteriores, el Al-Hilal ha sido el verdadero "líder" del fútbol saudí, tras haber logrado el título de liga en 8 ocasiones, con un porcentaje cercano al 50%, una cifra sumamente elevada.

Para ilustrar la magnitud de ese porcentaje, el Al-Hilal ha conseguido el mismo número de títulos que los clubes Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli juntos.

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

El Al-Nassr es el segundo equipo con más títulos de liga saudí en la era del profesionalismo, con 4 títulos, el último de ellos la pasada temporada, tras una ausencia de 7 años completos.

Por su parte, el Al-Ittihad ocupa el tercer lugar, con 3 títulos, el último de ellos hace dos temporadas junto al entrenador francés Laurent Blanc.

En cuanto al Al-Ahli, solo ha conquistado un único título, junto a su histórico entrenador Christian Gross en la temporada 2015-2016, el mismo número de títulos que los clubes Al-Fateh y Al-Shabab.

Cabe recordar que el Al-Hilal comenzará la nueva temporada de la Roshn League mañana, viernes, cuando reciba al Al-Faisaly en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google