El rey de los aplazamientos: revelan la situación de Koman de cara al partido entre Al Nassr y Al Khaleej

Informes de prensa han revelado la postura del francés Kingsley Coman, extremo del Al Nassr, sobre su participación en el próximo partido ante el Al Khaleej en la Roshn Saudi League.

El Al Nassr recibirá al Al Khaleej, pasado mañana jueves, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn League.

El periodista saudí Ali Al Anzi afirmó que Coman participó en los entrenamientos colectivos que realizó el Al Nassr este martes, en preparación para el partido, tras recuperarse de la lesión.

El extremo francés se ausentó en los dos últimos partidos del conjunto capitalino en la Roshn Saudi League, ante el Neom y el Al Faisaly, debido a la lesión.

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Se suponía que Coman se perdería 4 partidos con el Al Nassr, pero dos de ellos fueron aplazados, ante el Al Ahli en la Roshn Saudi League y el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

El jugador de 30 años disputó solo 8 partidos con el conjunto «mundialista» desde el inicio de la presente temporada, en los que únicamente logró marcar un gol, sin dar ninguna asistencia.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa el segundo puesto en la tabla de la Liga saudí con 25 puntos, a dos de distancia del Al Hilal, líder, y por diferencia de goles por delante del Al Qadisiya, tercer clasificado, que ha disputado un partido más.