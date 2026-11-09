El rey de las asistencias: Yamal supera a Harry Kane en una batalla europea

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, dejó su huella durante la victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid, la noche del domingo, en la jornada 12 de LaLiga.

Yamal fabricó el segundo gol del Barça, que marcó Fermín López, quien se llevó el premio al jugador del partido.

El diario Mundo Deportivo señaló que Lamine Yamal se ha convertido en el mejor asistente de Europa, tras alcanzar las 12 asistencias.

Yamal ha dado 8 asistencias en la Liga española y otras 4 en la Liga de Campeones de Europa.

Estas cifras colocan a Yamal al frente de la lista de los mejores asistentes de las cinco grandes ligas europeas, por delante de Harry Kane, con 11 asistencias, mientras que detrás de ambos aparecen Toufan, Nico Paz y Glory Grol, con 8 asistencias cada uno.

Pero la actuación de Lamine en el partido fue más allá de la simple asistencia, ya que también provocó la confusión de Grimaldo en el costado derecho del ataque del Barcelona.

Lamine Yamal fue el jugador más exitoso del partido en los regates, tras completar 6 regates. También fue el que más ocasiones generó, con 7 ocasiones creadas, y además el que más centros envió, con tres intentos.

El jugador completó su buena actuación con 13 pases en el último tercio del campo, y también estuvo acertado en el plano defensivo, tras lograr dos intervenciones defensivas.