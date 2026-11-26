Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El exentrenador del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, ha hablado de su exitosa etapa en el club más laureado de Alemania y ha contado qué problemas encontró allí al principio.

El catalán había llevado al FC Barcelona a numerosos triunfos entre 2008 y 2012. Después se tomó un año sabático y, finalmente, fichó por el Bayern en 2013. «El reto más grande y, al mismo tiempo, más difícil fue dejar el Barcelona y marcharme a Alemania después de que el Bayern ganara el triplete con Jupp Heynckes», explicó Guardiola en RomarioTV. «En aquel momento era difícil convencer a los jugadores de mis ideas, no porque no estuvieran dispuestos a aceptarlas, sino porque acababan de ganar el triplete».

En el Barça se había encontrado una situación completamente distinta cuando, cinco años antes, pasó de entrenar al equipo juvenil a dirigir al primer equipo: «Cuando me hice cargo del FC Barcelona, el equipo había terminado la temporada a 18 puntos del Real Madrid. Si llegas a un equipo en una situación así, los jugadores suelen escucharte con más atención porque las cosas no han ido bien y quieren mejorar».

La situación era diferente, en cambio, con un equipo que acababa de ganar la Champions League, la Bundesliga y la Copa de Alemania. «¿Qué más se puede ganar?», preguntó Guardiola. «Prácticamente no era posible conseguir más».

Anuncios Anuncios

Sin embargo, en esa situación recibió una «enorme ayuda» de algunos jugadores. Guardiola mencionó al entonces capitán Philipp Lahm, así como a Toni Kroos, Manuel Neuer y Thomas Müller, que más tarde serían compañeros suyos en la selección campeona del mundo.

Related Topics

Próximos partidos HSV Bundesliga 09:30 FCB Ver

Pep Guardiola quiso llevar a Neymar al Bayern de Múnich

Guardiola también confirmó que quiso llevar a Múnich a Neymar, por entonces una estrella en ascenso que aún jugaba en el FC Santos de Brasil. «En aquel momento había rumores de que Neymar se iría al Barcelona. Sin embargo, también se decía que el traspaso todavía no estaba completamente cerrado. Me senté con él en una habitación e intenté convencerlo de que fichara por el Bayern. Hablamos un poco de fútbol, pero al final se decidió por el Barcelona».

Neymar costó entonces una cantidad desorbitada que, según se dijo, acabó rondando los 88 millones de euros. Era demasiado para el Bayern en aquella época. El entonces presidente y presidente del consejo de supervisión, Uli Hoeneß, ya explicó aquel verano: «Guardiola tenía la idea de fichar a un joven jugador brasileño. Pero en el pasado no nos había ido tan bien con los brasileños jóvenes». El motivo era la dificultad para adaptarse a la cultura y al clima. «Cuando fichas a uno que cuesta 20 o 30 millones de euros o más, es extremadamente difícil. Lo vivimos con Breno».

Anuncios

En lugar de Neymar, el Bayern fichó en 2013 a Mario Götze, procedente del rival de liga BVB, por una cláusula de rescisión de 37 millones de euros. También llegó del Barça Thiago, un jugador al que Guardiola quería en el equipo. Costó 25 millones de euros, permaneció siete años en el Bayern y acabó siendo todo un acierto.

Guardiola trabajó tres años en Múnich . Bajo su dirección, el Bayern batió numerosos récords y ganó muchos títulos, entre ellos tres Bundesligas y dos Copas de Alemania. Sin embargo, no llegó la gran coronación con la conquista de la Champions League.

Getty Images

Anuncios

En 2016, Guardiola, que ahora tiene 55 años, se marchó al Manchester City al término de su contrato. Allí permaneció diez años y también marcó una etapa de enorme éxito. Actualmente no tiene club y se ha tomado un descanso voluntario. Se considera probable que su próximo destino sea una selección .