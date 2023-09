Las decisiones de Melero López, bajo la lupa.

Mario Melero López ha tenido mucho trabajo en la primera parte del partido que enfrenta, en el techado Santiago Bernabéu, al Real Madrid con el Getafe por la cuarta jornada de LaLiga 2023-24. En ese sentido, merece la pena repasar cuáles son las polémicas arbitrales más importantes del duelo que se disputa en la capital española.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Getafe de LaLiga 2023-24

Rüdiger se salva de la expulsión por una entrada a Borja Mayoral y posibles penaltis sobre Bellingham

La primera polémica llegó sobre los 20 minutos de la primera mitad, con Bellingham cayendo el área presuntamente derribado por Carles Aleñá. Melero López no dudó y marcó penalti para el Madrid, pero el VAR llamó para revisar la acción y el colegiado rectificó su decisión. Efectivamente, el ex del Barcelona no llega a tocar al internacional inglés, que ya estaba rozando el suelo antes del contacto con el jugador azulón.

Minutosd espués hubo otra situación en el área del Getafe con el ex del Borussia Dortmund también como protagonista. Esta vez la acción no se revisó, pero puede que haya sido más parecido a un penalti que la jugada anterior con Aleñá.

Sobre el final del primer tiempo, Antonio Rüdiger se libró de la expulsión por una entrada sobre Borja Mayoral en la que el alemán raspa la pierna derecha del delantero con los tacos de su bota. Fue una jugada de muchísimo riesgo por la imprudencia del defensa madridista, que tuvo suerte (la misma que Mayoral) de no haber lastimado de gravedad al jugador del Getafe.

Cabe señalar que en el primer tiempo se dio una situación que el madridismo protestó. Una acción en la que David Soria sale del área y va a por un balón que termina tocando con el brazo. Pudo haber sido expulsado si el VAR entraba a valorar la jugada, pero un fuera de juego previo dejó en la nada la maniobra.

En la segunda parte, el Madrid empató por un gol de Joselu a la salida de un córner. Y aunque el ex del Espanyol parecía estar en fuera de juego en la acción previa, cuando Modric mandaba el centro con el exterior de su pie, el VAR dio validez al 1-1 pese a la protesta de los azulones.