El resumen en vivo del Selección España femenina vs. Suecia, semifinales del Mundial femenino 2023: vídeos, alineaciones, goles y estadísticas

El equipo de Vilda busca la final del torneo y te lo contamos al detalle.

La Selección España femenina busca este martes 15 de agosto la gran final del Mundial femenino 2023 que se disputa en Australia y Nueva Zelanda.

Después de la goleada sufrida ante Japón en la última jornada de la fase de grupos, La Roja se recuperó aplastando a Suiza en octavos de final y echando a Países Bajos en cuartos (en la prórroga), pero ahora se mide a una de las grandes candidatas a quedarse con el título, una Selección de Suecia que borró del torneo nada menos que a la sorprendente Japón.

El encuentro tendrá lugar en el Eden Park (Auckland), con capacidad para 45.000 espectadores. Con un aforo de casi 45.000 espectadores, es el estadio más grande de Nueva Zelanda y fue sede de los Juegos de la Mancomunidad de 1950 y de dos finales de la Copa Mundial de Rugby.

22'Nervios de acero los que tiene Cata Coll. Ante la presión de Kosovare Asllani, la cancerbera del Barcelona tiene el temple para recortar y sacar la pelota jugada en corto.

21'¡¡No llega Jenni Hermoso por centímetros!! Desde el perfil derecho, Aitana Bonmatí amaga con el centro y recorta hacia dentro para servir una pelota frontal que no termina de peinar la jugadora de Pachuca.

17'Gran acción defensiva de Olga Carmona, entrometiéndose en la carrera por dentro de Fridolina Rolfö para que a Irene Paredes le de tiempo a saltar para robar el cuero. España está muy segura atrás.

16'El porcentaje de posesión de España en este arranque del duelo supera el 70%. Monólogo con balón del equipo dirigido por Jorge Vilda.

15'Stina Blackstenius cae en fuera de juego. El balón colgado por Elin Rubensson encuentra a la delantera del Arsenal en posición antirreglamentaria. Había cogido bien la espalda de Laia Codina.

14'Primer cuarto de hora en Eden Park. España manda en el partido, dominando con balón y desmontando poco a poco el bloque armado de Suecia (0-0).

13'La frecuente presencia de Olga Carmona y de Ona Batlle en campo rival permite que España pueda estirarse, acumulando piezas por dentro. El papel de las laterales es clave para que la 'Roja' pueda ser protagonista con balón.

12'¡¡¡Fueeeeeeeeeeeeeraaaaaa!!! ¡¡Qué latigazo de Olga Carmona desde media distancia!! España toca con paciencia, en busca de los espacios, y encuentra a la jugadora del Real Madrid llegando desde atrás para conectar un potente disparo que toca en un rival.

11'¡¡¡DESPEJE DE AMANDA ILESTEDT!! El centro pasado de Olga Carmona desde la izquierda encuentra el cabezazo de Alba Redondo en el segundo palo, devolviendo la pelota a zonas de peligro. Anticipa la defensora del Arsenal, alejando el peligro de su área.

10'DATO. Ambas selecciones han quedado encuadradas en el mismo grupo de la primera edición de la UEFA Womens Nations League, junto a Italia y Suiza. Se enfrentarán en esta competicón el próximo 22 de septiembre, primero en Göteborg.

8'¡¡No llega Alba Redondo!! Con espacio en campo propio, Mariona Caldentey levanta la cabeza y busca una diagonal larga para el desmarque de Alba Redondo a la espalda de Jonna Andersson. El envío de la futbolista del Barcelona no es del todo preciso. Es saque de portería para las nórdicas.

7'En fase defensiva, la 'Roja' monta un bloque medio en el que Mariona Caldentey y Alba Redondo se suman a la línea de medios junto a Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, generando una primera barrera que cuenta con Teresa Abelleira entre la defensa y la medular. Jenni Hermoso se queda como única pieza que bascula para molestar la salida de balón del contrario.

6'Suecia se protege con un sólido bloque defensivo sin balón, cerrando filas y regalando las bandas para que España no pueda penetrar por dentro. No tiene reparos en no tener la pelota para tantear la idea de su rival.

5'La apuesta de España pasa por tener la pelota, tratando de tener posesiones largas que permitan generar situaciones de gol. Jenni Hermoso se ofrece para la descarga, intentando sacar de zona a las centrales para generar espacios.

5'DATO. El único enfrentamiento entre Suecia y España en partido oficial se remonta a la Eurocopa de 1997 en Noruega y Suecia, enfrentándose en la fase de grupos. Las nórdicas ganaron por la mínima (0-1) en la segunda fecha del Grupo A.

3'El centro lateral de Mariona Caldentey no encuentra un rematador dentro del área. Se adueña Zecira Musovic de la pelota. Primer acercamiento con cierto peligro de España.

2'Peter Gerhardsson confía en el bloque para superar la ronda de semifinales con el mismo once de gala que eliminó a Japón en cuartos de final y a Estados Unidos en octavos de final. Blackstenius es la punta de lanza, con Kosovare Asllani como enganche unos metros por detrás. Rytting Kaneryd y Rolfö son las alas del equipo, apareciendo por dentro en ocasiones para que sus laterales cojan altura. Mete cemento a la medular con Angeldahl y Rubensson en el doble pivote.

1'Jorge Vilda busca el pase hacia la final con un dibujo que contempla a Jenni Hermoso como referencia ofensiva, con Alba Redondo en banda derecha y Mariona Caldentey en banda izquierda. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí aparecen por dentro como interiores, ejerciendo Teresa Abelleira el rol de pivote.

¡¡¡¡ARRANCA EL ENCUENTRO EN EL EDEN PARK!!!! ¡¡Stina Blackstenius pone a rodar la pelota en la ciudad de Auckland!! No es un partido cualquiera ... ¡¡Se juega un billete hacia la final de la Copa del Mundo!!

XI DE ESPAÑA | ¡¡¡¡ALEXIA PUTELLAS ARRANCA DE INICIO!!!!! Jorge Vilda apuesta de nuevo por la dos veces Balón de Oro como titular tras no serlo frente a Países Bajos en cuartos de final y frente a Suiza en octavos de final, regresando Olga Carmona al lateral derecho en una línea defensiva en la que la pareja de centrales formada por Irene Paredes y Laia Codina se mantiene. Prescinde en el ataque de Esther González, titular en cada uno de los partidos de las rondas eliminatorias. Aitana Bonmatí, con molestias tras un golpe sufrido en el último encuentro, parte de inicio.

XI DE SUECIA PARA LA SEMIFINAL | ¡¡¡PETER GERHARDSSON REPITE EL MISMO ONCE INICIAL!!!!! El seleccionador sueco arranca de inicio con las mismas once jugadoras que utiizó frente a Japón en cuartos de final y frente a Estados Unidos en octavos de final, alineando el once de gala que ha utilizado en cinco de los seis partidos que ha tenido en esta edición de la Copa del Mundo. Gerhardsson solo rotó en la última jornada de la fase de grupos contra Argentina, teniendo ya el billete de clasificación en el bolsillo.