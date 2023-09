El resumen en directo del Osasuna vs Atlético de Madrid de La Liga EA Sports 2023-2024: vídeos, goles y estadísticas

El equipo de Simeone sufre en El Sadar pero resiste y se lleva los tres puntos en un final caliente que incluyó las rojas de Arrasate, Ávila y Morata.

El Atlético de Madrid sufre en El Sadar pero resiste y se lleva los tres puntos ante Osasuna en un final caliente que incluyó las rojas de Arrasate, Ávila y Morata.

Un gol de Rodrigo Riquelme en los minutos finales aborta el intento de Osasuna por empatar (0-2) un partido en el que apretó e hizo méritos en el segundo periodo para compatir el botín de los puntos. La falta de frescura física y el cansancio acumulado obligó a los colchoneros a gestionar los momentos de esfuerzos, replegándose atrás y defendiendo en un bloque muy bajo. Los navarros firmaron un acoso sin derribo, pudiendo empatar el encuentro por medio de un David García al que anularon un gol por un codazo previo de Aimar Oroz a Axel Witsel. Martínez Munuera expulsó a Álvaro Morata y a Chimy Ávila.

Osasuna intensificó su producción ofensiva en la reanudación del encuentro (seis remates totales) pero no logró generar suficiente peligro (un disparo entre palos, con un xG de 0.56). Intentó cargar el área con centros laterales, destacando Mojica y Areso en esta faceta con envíos muy envenenados hacia Budimir. Defendió bien la zona la defensa rojiblanca, achicando y capeando el temporal.

El Atlético de Madrid tuvo dificultades par gestionar su corta ventaja en el marcador. Al contrario que en otros partidos como contra la Lazio en Roma o contra el Real Madrid en el Metropolitano, los colchoneros no tuvieron las fuerzas para protegerse teniendo el balón. La entrada de Rodrigo Riquelme al campo facilitó ese trabajo, permitiendo ganar 15-20 metros de altura en el campo para salir del embotellamiento.



Al mazazo de Mestalla contra el Valencia (derrota por 3-0) ha respondido el Atlético de Madrid firmando seis puntos de seis posibles, un bagaje que le ha permitido escalar posiciones en la tabla clasificatoria y cerrar la séptima jornada a cuatro puntos de distancia sobre el Barcelona y a cinco del Real Madrid, teniendo un partido menos que el resto de sus rivales por el duelo aplazado contra el Sevilla a consecuencias de la DANA que se vivió en Madrid.

90' + 5'¡¡¡¡FINAL DEL PARTIDO EN EL SADAR!!!!!

85'Se descontrola el partido en El Sadar tras la refriega entre Chimy Ávila y Álvaro Morata. Está el encuentro algo áspero.

85'¡¡Y segunda cartulina amarilla a Álvaro Morata!! No duda Martínez Munuera en expulsar al delantero rojiblanco por soltar el brazo delante de Iker Muñoz.

85'¡¡¡ROJA DIRECTA A CHIMY ÁVILA!!! Martínez Munuera expulsa al argentino por pisar la rodilla a Álvaro Morata. Fea acción del argentino respondiendo en la jugada inmediata al empujón del internacional español.

81'¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRIGO RIQUELME!!!!! Osasuna 0-2 ATLÉTICO DE MADRID. ¡¡Riquelme sentencia el partido!! Griezmann dirige las operaciones por dentro, recortando y lanzando en largo a la carrera a Samuel Lino por banda izquierda. El brasileño levanta la cabeza y sirve una pelota a Riquelme, que sortea con calidad la salida de Aitor Fernández antes de mandar la pelota al fondo de las mallas.

79'¡¡¡RECTA FINAL DEL PARTIDO EN EL SADAR!!! ¡¡Osasuna va con todo a por el gol del empate!! El Atlético de Madrid no consigue salir de su mitad de campo (0-1).

76'¡¡¡ROJA DIRECTA A JAGOBA ARRASATE!!!! Martínez Munuera expulsa al técnico rojillo por protestar desde la zona técnica.

75'¡¡¡GOL ANULADO A DAVID GARCÍA!!!! Martínez Munuera no da validez al tanto del central tras un codazo de Aimar Oroz a Witsel en el saque de esquina. El córner servido desde la izquierda lo cabecea en el segundo palo David García.

63'¡¡¡TOOOOOOOORRÓ!!!! ¡¡¡OSASUNA BUSCA EL GOL DEL EMPATE!!! Hermoso no consigue despejar la pelota, quedándose franca para el golpeo del centrocampista en área pequeña. Tarda Oblak en achicar el espacio.

62'¡¡¡¡EN MENUDO LÍO SE METE OBLAK!!!! Sale de su portería para repeler un balón que termina domando con el pecho, quedándosele largo el control ante la presión de Budimir. El esloveno dimite a la hora de tapar al croata, teniendo que ser Hermoso y Saúl Ñíguez los que apaguen el fuego provocado.

50'¡¡¡CHIMY ÁVILA!!!! ¡Qué oportunidad para lograr el empate! Osasuna abre su juego hacia la banda derecha, donde Jesús Areso pone una pelota rasa para el remate del argentino. ¡No acierta con los tres palos!

En la propuesta de los rojiblancos por acumular pase entre los centrales sin necesidad de profundizar no ha encontrado la manera Osasuna de meter mano ni contrarrestar esas intenciones. El conjunto rojillo no termina de decidirse a aplicar una asfixiante presión, acompañando las marcas individuales sin demasiada intensidad. No ha tenido dificultades el equipo colchonero en lanzar la pelota a Morata para que la aguante jugando de espaldas, pudiendo estirar.

Ha ido de más a menos el Atlético de Madrid, pasando de querer ser protagonista con balón y tener posesiones largas a ser un equipo que no ha conseguido verticalizar ninguno de sus ataques. En el paso al bloque bajo, los carrileros (Samuel Lino y Nahuel Molina) dieron un paso atrás para establecerse a la misma altura de la línea de los tres centrales.

No ha sido un primer tiempo de muchas ocasiones de gol, convirtiendo el Atlético de Madrid su único disparo entre los tres palos (tres remates totales). El partido se está desarrollando lejos de las dos áreas, con muchas imprecisiones de los jugadores de campo en los pases.

¡¡¡Descanso en Pamplona!!! El Atlético de Madrid toma el camino hacia los vestuarios por delante en el marcador gracias a la diana de Antoine Griezmann, lo que ha permitido dominar con balón a Osasuna antes de darse un descanso y optar por un bloque bajo. Las líneas tan juntas de los colchoneros ha ahogado al cuadro osasunista, que incide por la banda izquierda de Mojica como recurso de ataque.

45' + 4'¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN EL SADAR!!!!

36'¡¡¡¡AL PALOOOOOOOOOO!!! Mojica arranca en seco, dejando a Nahuel Molina, y se saca un potente zapatazo que se estrella en la madera.

28'DATO. Antoine Griezmann ha generado 24 goles en 29 partidos de LaLiga que ha disputado con el Atleti durante el año 2023. El francés ha marcado 13 dianas y ha dado 11 asistencias. El francés ha contribuido en el 46% de los goles en este periodo (17/37).

20' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANTOINE GRIEZMANN!!!! Osasuna 0-1 ATLÉTICO DE MADRID. ¡¡¡Griezmann aprovecha el error defensivo de Osasuna!! El centro de Samuel Lino desde el balcón del área no llega a rematarlo Morata, dejando Aitor Fernández la pelota muerta tras no embolsar la pelota. Reacciona el francés pese a tener muy poco espacio, armando un disparo con el que supera al guardameta local. Antes del ecuador del primer periodo, los colchoneros toman ventaja en el marcador por medio de su jugador franquicia. Griezmann vuelve a citarse con el gol tras un inicio flojo de cara a la portería rival.

