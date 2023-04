El resumen del Sevilla vs. Villarreal de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

En-Nesyri, en el minuto 94, marca de cabeza y da tres puntos con sabor a oro al equipo de Mendilibar.

Nervión ruge sobre la bocina: En-Nesyri, en el minuto 94, marca de cabeza a la salida de un córner y da tres puntos con sabor a oro al Sevilla. El resumen del agónico triunfo sobre el Villarreal lo podrás ver en este artículo.

Impresionante partido en el Sánchez Pizjuán, que ha tenido una segunda parte sensacional. El Villarreal salió al terreno de juego con la inercia del tramo final de los primeros 45'. Con ello, el equipo de Quique Setién buscó generar peligro, y gracias a ello Pau Torres empató el partido (con cierto suspense y tras revisarse su gol a través del VAR). Con el submarino amarillo más volcado, el Sevilla sufrió porque no pudo mantener la pelota, y tampoco se adaptó de la mejor forma a lo que estaba planteando su rival sobre el terreno de juego.



Los errores y los cambios fueron lo que hicieron crecer al equipo de Mendilibar. Con un Villarreal que fue notando el desgaste físico, el partido se rompió y por la banda derecha el conjunto hispalense encontró una vía de ataque. El segundo tiempo tuvo grandes ocasiones para ambos lados, con la posibilidad de que aumentaran los goles en el marcador. No obstante, fue en el añadido y tras un saque de esquina, cuando En-Nesyri se impuso en un salto para remtar de cabeza en una finalización entre estética y efectiva, para poner el 2-1 y dar la victoria a su equipo.



El Sevilla, in extremis, consigue una victoria importantísima para alejarse más aún del descenso.

José Luis Mendilibar

"Han sido unos 35 primeros minutos muy buenos, robando cerca del área, generando peligro y haciendo el gol. A partir de ahí han salido más, han jugado mejor y nos han creado problemas. En el segundo tiempo ha estado igualado pero nos creaban problemas. Hemos hecho alguna salida con peligro al final, pero nadie pensaba en ese último gol en un córner. La verdad es que en todos los partidos estamos haciendo alguno así".

Sobre la acción del gol visitante, revisada en el VAR, reconocía que "la explicación que me ha dado ha sido clara, que no interfiere al portero el jugador que se agacha. Es lo que me ha dicho y será así. Un jugador que está en fuera de juego, si se tiene que apartar, no sé si interfiere o no en el juego. Espero que en todos los casos se pite de la misma forma". De vuelta a su equipo, aseguró que "estamos bien, los resultados están con nosotros y tenemos que aprovechar la dinámica. A veces juegas bien, otras no tanto, pero sabes sufrir que es importante. Hemos sabido aguantar el empate hasta el último momento que hemos tenido esa opción de gol y la hemos hecho".

Por último, un agradecimiento a la grada: "Ven al equipo que sale a por el partido, genera peligro... eso anima a la gente y cuando sufrimos, ellos siguen y no se callan. Eso nos da fuerzas para poder seguir".

90' + 4' ¡¡GOOOOOLLLLLL DE EN-NESYRI!! Marca el marroquí de saque de esquina, saltando por encima de cualquier otro jugador sobre el terreno de juego, y haciendo bueno el centro de Rakitic para poner el 2-1 en el marcador.



56' ¡Acude el árbitro al monitor por un gol anulado! Remate de cabeza del Villarreal al segundo palo que remata Pau Torres a puerta vacía, pero se está mirando una posible posición adelantada de Mandi.

56' ¡¡GOOOOOOLLLLL DE PAU TORRES!! Empata el Villarreal tras un saque de esquina. Había salido bien el equipo de Quique Setién y ha conseguido sus frutos.

DESCANSO | Victoria momentánea del Sevilla ante el Villarreal al cabo de los primeros 45'. El equipo de Mendilibar se ha conseguido imponer 1-0 en el Sánchez Pizjuán en lo que ha sido un primer tiempo con grandes cosas para ambos equipos. El conjunto hispalense inició intenso, presionando la salida de balón rival y consiguiendo de esta manera tener ocasiones claras. Sin poder adelantarse, el Villarreal apenas pudo generar problemas cerca de la portería de Dmitrovic, con los de Quique Setién teniendo muchas dudas e incomodidad para desarrollar sus posesiones.

Con muchos errores, el Sevilla consiguió aprovechar en un contragolpe una conducción de Suso en la que Rafa Mir pondría el primer gol del partido. A partir de ahí, el tremendo desgaste físico de los locales se notó, y el submarino amarillo quiso irse hacia arriba en el tramo final. Con un gran Lo Celso, los visitantes tuvieron ocasiones para igualar el marcador. Incluso Nicolas Jackson vio como le anulaban un gol por fuera de juego. No obstante, la mejor ocasión para ir hacia el túnel de vestuarios la tuvo Suso, con un centro que se envenenó y acabó golpeando el poste.

45' ¡GOL ANULADO AL VILLARREAL! Empató Nicolas Jackson el partido después de una asistencia de Yeremi Pino en el segundo palo, pero el africano se encontraba en posición adelantada.



34' ¡¡GOOOOOOOLLLLL DE RAFA MIR!! Se adelanta el Sevilla con un grandísimo contragolpe dirigido por Suso. Condujo y condujo el extremo, que mandó una pelota hacia delante a Mir, y con la inercia de la carrera le pegó con la derecha para ponerla en la escuadra.





19' Está siendo atendido ahora Morales, que parece que tendrá que ser sustituido debido a que ha sufrido algún problema físico. Cambio en el Villarreal. Entra al campo Nicolas Jackson y se marcha Morales.

