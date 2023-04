El resumen del Real Sociedad vs. Rayo de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Los donostiarras remontan ante el Rayo y toman más ventaja en la lucha por la cuarta plaza

La Real Sociedad ha dado un paso de gigante para estar en la próxima Liga de Campeones. Los blanquiazules que salieron al campo conociendo el tropiezo del Betis en Pamplona, remontaron ante el Rayo, al que terminaron derrotando 2-1 en un partido muy competido y no excesivamente brillante.

La Real, que quería dominar de inicio, marcó pero el gol no subió al marcador. Oyarzábal había cruzado a la red, pero el colegiado, a instancias del VAR, revisó la jugada y anuló el tanto por falta previa de Silva sobre Fran García. El propio Silva dispuso de una buena oportunidad en el minuto pero se le marchó por poco el disparo.

Dominaba la Real pero los hombres de Imanol daban la sensación de estar algo atascados a la hora de crear, algo que les viene sucediendo desde ya unas cuantas jornadas. Como los donostiarras no podían y el Rayo apenas lo intentaba, los primeros 45 minutos se fueron, casi, como habían empezado. Poco, muy poco, sucedió.

En la segunda parte, el Rayo salió más dispuesto a buscar las cosquillas a la Real y no tardó mucho en hacerlo. Trejo se hizo con un balón en el interior del área y disparo obligando a intervenir a Remiro. Habían transcurrido cincuenta minutos de fútbol para que tuviéramos ocasión de ver un intento rayista. Y más que un aviso fue una premonición porque en el minuto 56, en un error en la salida de Pacheco, Isi se hizo con el esférico, avanzó y lanzó un disparo imparable para Remiro. A la segunda se adelantaba el Rayo.

Y lo que son las cosas, en 45 no había ocurrido casi nada y en dos minutos se ponía por delante el Rayo y empataba la Real. Lo hizo en su primer disparo entre los tres palos, un remate de cabeza sensacional de Sorloth que devolvía la igualdad al luminoso.

La Real sabía que los tres puntos eran casi un billete a Europa y se lanzó a por ellos y Carlos Fernández fue el protagonista de la jugada decisiva, en la que consumaba la remontada y ponía el 2-1 definitivo.

El equipo guipuzcoano se hacía con el triunfo gracias a este tanto y empieza a escuchar cada vez con más fuerza el himno de la Champions.

Rueda de prensa del técnico del Rayo, Andoni Iraola

"En la primera parte no hemos tenido punch. Hemos mejorado en la segunda pero los errores nos han alejado de los puntos".

"En la liga hay ocho equipos que siempre están ahí arriba. Existe ese escalón que a lo largo de 38 jornadas te acaba poniendo en tu lugar en la tabla".

Antes, en los micrófonos de DAZN

"Ha sido un partido en el que no ha habido muchas ocasiones de gol. La Real tenía más el balón que nosotros. Hemos decidido no ser tan agresivos como otras veces que hemos jugado contra ellos y tapar más los espacios dentro."

"En este escenario estábamos cómodos y hemos conseguido ponernos por delante y las dos ocasiones que han tenido ellos han ido para adentro. La pena, sobre todo, es ese segundo gol que es un error muy claro nuestro,, que para sacar algo en escenarios como este no te lo puedes permitir".

Rueda de prensa del entrenador realista Imanol Alguacil

"Después de una muy buena primera parte en ataque y defensa, cuando más feo se ha puesto el partido, más que por fútbol, por empuje lo hemos sacado. A veces, cuando no tienes el día fino hay que hacerlo de otra manera. El objetivo era ganar y lo hemos conseguido"

"Al final, muchas veces hemos hecho partidos parecidos en los que no hemos conseguido ganar. Se trata de acertar y cuando ocurre las cosas se ven de otra manera. Sobre todo la gente de fuera. Yo no, porque a mi lo que me preocupa es lo que pasa en el terreno de juego. Yo me mantengo al margen del resultado y valoro al equipo por lo que hace en fase ofensiva y defensiva".

"Hemos trabajado el juego aéreo. Además de los dos goles ha habido otras situaciones. Sabíamos que les podíamos hacer daño. Siempre trabajamos estas situaciones, lo que pasa es que hoy ha habido acierto".

"Es importante el gol de Carlos Fernández. Así es el fútbol, la primera que ha tocado ha ido para dentro. Cosas del fútbol, le viene bien a él y al equipo. Creo que lo importante es que estemos todos y que todos queramos sumar".

"Perder hoy hubiese sido un palo pero también lo fue el perder el derbi. Hay que ir partido a partido, no puede ser de otra manera. Hoy era importante porque nos tenemos que hacer fuertes en casa porque fuera se que competimos bien".

"Ahién Muñoz es otro de los jugadores que ha tenido problemas, ninguno de vosotros lo sabía. Estos son los jugadores que quiero yo. Estoy contento con su partido. Es un chico que siempre está concentrado y hoy ha tenido el acierto de poner los dos balones de gol".

Final. 2-1 para la Real. Los tres puntos se quedan en casa.

Será alguno más porque ha tenido que ser atendido Remiro.

Minuto 90. Seis de añadido en San Sebastián.

Minuto 81. Goooooool de la Real Sociedad. Gol de Carlos Fernández. Centro desde la izquierda de Aihen Muñoz y remate del delantero realista que acababa de entrar al terreno de juego. 2-1. Remonta la Real.

Aquí estuvo bien Pacheco en su duelo con RDT.

Minuto 77. Ahora se rehizo bien Pacheco para evitar el mano a mano de Raúl de Tomás con Remiro.

El noruego, protagonista del empate realista.

Minuto 58. Goooooooool! de la Real Sociedad. Gran remate de cabeza de Sorloth que pone la igualada en el marcador.

La pérdida de Pacheco y el ánimo de su compañero Remiro.

Minuto 56. Goooooool! del Rayo. Pierde la pelota Pacheco ante Isi y éste pone la directa hacia el marco de la Real y se saca un chut imparable

Minuto 50. Primera llegada con peligro del Rayo en todo el partido. Trejo dispara desde el interior del área y obliga a intervenir a Remiro.

Comienza la segunda parte.

Descanso en San Sebastián. Le cuesta muchísimo crear ocasiones a la Real Sociedad. Poco fútbol en estos primeros 45 minutos.

Minuto 21. La tuvo Silva que recibió de Sorloth pero el disparo se le escapó fuera por muy poco.

La falta de Silva que impidió que el tanto de Oyarzábal subiera al marcador.

Minuto 13.. Gol anulado la Real Sociedad. Gol de Oyarzábal que había recibido en el pico derecho del área chica, pero a instancias del VAR, el colegiado señala una falta previa de Silva sobre Fran García.

Comienza el partido en San Sebastián.

Los once elegidos por Andoni Iraola.

Con este once sale la Real Sociedad.

