El resumen del Real Madrid vs. Celtic de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El Real Madrid quiere sellar este miércoles la primera posición del grupo y pasar a octavos de final como cabeza de serie. El equipo madridista depende de sí mismo e incluso con un empate será primero, pero tras dos encuentros sin ganar, los blancos buscarán con ahínco la victoria e irán con todo desde el principio.

No se esperan muchas rotaciones por no decir ninguna. Tchouaméni y Benzema son duda y apuntan a no jugar, por lo que es probable que Marco Asensio pueda ser titular en la parte de arriba junto a Vinicius y Rodrygo.

Por su parte, el Celtic no se juega nada, pues pase lo que pase será último de grupo, pero tendrá el aliciente de jugar en el Santiago Bernabéu por primera vez desde 1980. 42 años después el equipo escocés volverá a pisar el césped del Bernabéu.

Once confirmado del Celtic de Glasgow

Once confirmado del Real Madrid. Asensio, la novedad de Ancelotti

