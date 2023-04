El resumen del Real Madrid vs. Celta de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El equipo blanco ganó con goles de Asensio y Militao

El Real Madrid no falló y superó cómodamente a un flojo Celta en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco fue muy superior sin hacer un esfuerzo extraordinario y se llevó los tres puntos gracias a los goles de Asensio y Militao.

El gran protagonista del partido fue Eduardo Camavinga. Con permiso de Marco Asensio, que volvió a hacer un gran partido y enlazó su cuarto partido marcando en Liga, el francés estuvo en todos lados y cuajó un sensacional encuentro para deleite de los hinchas madridistas.

TODO SOBRE EL REAL MADRID VS. CELTA DE LIGA PULSANDO AQUÍ

El Celta, más allá de los detalles de Gabri Veiga y de una clara ocasión de Aspas que Courtois evitó, hizo muy poco en el Bernabéu y se queda decimosegundo con 36 puntos, demasiado lejos de la zona europea con la que soñaban hasta hace poco. Quedan jornadas, sí, pero deben jugar mucho mejor si quieren hacer realidad ese sueño.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Real Madrid vs. Celta de LaLiga

Ruedas de prensa del Real Madrid vs. Celta de LaLiga

Ancelotti, en rueda de prensa

Camavinga y Asensio. "Han estado muy bien los dos. Me ha gustado la actitud del equipo. Estos dos han destacado más que otros, estoy de acuerdo".

El césped. "Es bastante evidente que la obra afecta al césped. Lo han cambiado con periodicidad y lo van a cambiar con periodicidad. No es nada nuevo ni sorprendente. Están trabajando en ello y antes del City lo van a cambiar con naturalidad. Con las obras se deteriora bastante rápido".

Tres cambios y tarde. "Porque el equipo estaba bien en el campo. Hemos dado descanso a los que estaban más cansados y hemos hecho cambios para parar un poco el partido. El equipo está muy bien y los jugadores también".

Goleadores. "Es una calidad que tenemos individual de jugadores fantásticos en frente. En los últimos cuatro partidos hemos tenido la portería a cero y eso significa salud y compromiso colectivo. Cuando hay compromiso defensivo, con la calidad que tenemos en frente es bastante normal que tú marques goles".

A nivel de energía el mejor del mundo. "No lo sé, no lo puedo decir. Lo que veo es que tenemos jugadores jóvenes con una energía extraordinaria. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Vinicius, Rodrygo... parecen futbolistas modernos".

Vinicius vs. Haaland lucha Balón de Oro. "No, no. Va a ser un partido espectacular. Va a ser bueno para el fútbol pero no es de un futbolista contra otro".

Laterales izquierdos del mundo. "Lo que veo de Camavinga es que tiene una calidad extraordinaria en todas las facetas, física, técnica... es joven, está mejorando y creo que puede jugar en cualquier sitio del campo. Si le pongo de mediapunta o de central, también cumple. Es un jugador especial".

Benzema 90 minutos. "¿Pichichi? No sé qué piensa Karim. Él quiere jugar pero a mí personalmente no me interesa, me interesa que el Real Madrid gane sus partidos".

Nacho. "Claro que se me pasa por la cabeza Nacho como central, él es un central. Es un defensa pesimista y cumple de lateral derecho, lateral izquierdo y como central".

Equipo titular de aquí a final de temporada. "Los once elegidos para Osasuna y City, los tenemos que manejar bien en los próximos partidos. Tengo mucha confianza en la plantilla. Podemos manejar bien la rotación porque la actitud del equipo es buena. No es fácil cuando llegass a las 6 de la mañana del jueves, jugar el sábado por la noche no es fácil. Contra el Cádiz y el Celta el equipo ha cumplido a nivel mental, está muy fuerte".

Carlos Carvalhal, en rueda de prensa

"Creo que el Real hizo mucho por ganar y mereció ganar. Después de los primeros 15/20 minutos bajamos un poco, hubo más transiciones donde tuvimos problemas. En la segunda parte sufrimos un gol en el inicio de la segunda y afectó".

"Yo no creo que hayamos bajado después del parón. Empatamos en un partido difícil con el Almería, conseguimos empatar en un partido muy difícil contra el Sevilla y sí no estuvimos bien ante el Mallorca. Pero ante el Real Madrid mi equipo ha tenido una buena compostura".

"A Militao le conozco desde el Porto. Para mí es el mejor defensa de todo el mundo. Sé que no queda muy bien pedirle una camiseta en el campo, pero lo voy a hacer igualmente, yo soy así. Se la he pedido por mi hijo, que me lo pidió. Solo tengo dos camisetas: la de Petr Cech del Arsenal y la de Militao con el Real Madrid".

"Vinicius ya es uno de los mejores jugadores del mundo".

Vídeos, alineaciones y noticias del Real Madrid vs. Celta de LaLiga

Militao sumó un nuevo gol en Liga

El gol de Asensio con el que el Real Madrid abrió el marcador

El Bernabéu se rindió a Camavinga tras esta acción

Gabri Veiga es muy bueno

Benzema intentó el primero de lejos

Once confirmado del Celta

Once confirmado del Real Madrid.

Resumen del Real Madrid vs. Celta de LaLiga