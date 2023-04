El resumen del Rayo Vallecano vs. Barcelona de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El técnico del Barça hizo autocrítica tras la derrota en Vallecas.

El Rayo Vallecano quiso y pudo imponerse al Fútbol Club Barcelona en Vallecas (2-1) tras dar una lección de intensidad y de coraje, también gracias al empuje de su hinchada. Los dos tantos franjirrojos llegaron tras pérdidas de balón en el centro del campo: Camello sobre Gavi primero y Fran García sobre De Jong después abrieron el camino hacia el gol. Álvaro García lo aprovechó con un disparo cruzado para poner el 1-0 y el lateral apretó el acelerador hasta plantarse ante Ter Stegen y batirle por bajo.

Robert Lewandowski puso emoción en el 82 tras convertir un balón muerto en el área en un zambombazo que acabó al fondo de la red. El polaco rompió su larga sequía goleadora, pero no el rumbo del encuentro.

Detalles previos a tener en cuenta:

El Rayo Vallecano no ha perdido ninguno de sus últimos tres encuentros ante el Barcelona en LaLiga (2V 1E) y no ha recibido ningún gol en ellos, tras haber perdido cada uno de sus anteriores 13 ante los blaugranas en la competición, - es el único equipo que ha puntuado en todos los partidos en la competición ante el Barcelona desde el inicio de la 2021/22.

El Barcelona viene de perder en su última visita al Rayo Vallecano en LaLiga (1-0 en octubre de 2021), tras haber ganado cada una de las seis anteriores, y solo en una ocasión ha perdido dos encuentros seguidos a domicilio en la competición ante los vallecanos (dos en diciembre de 2002).

El Barcelona solo ha perdido en una de sus últimas cinco visitas a equipos de la Comunidad de Madrid en LaLiga (2V 2E), 3-1 ante el Real Madrid en octubre de 2022, tras haber ganado en cada una de las seis anteriores.

El Rayo Vallecano solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos disputados en miércoles en LaLiga (2E 2D) pero ese triunfo fue ante el Barcelona (1-0 en octubre de 2021) mientras que el conjunto blaugrana ha ganado cinco de sus últimos seis jugados ese día en la competición (1D).

El Rayo Vallecano solo ha sumado ocho puntos de los últimos 30 en juego en LaLiga (10P 1V 5E 4D) tras haber conseguido 20 de los anteriores 30 posibles en la máxima categoría (10P 6V 2E 2D).

Balde en DAZN: “No ha sido nuestro mejor partido, hay que hacer autocrítica y enfocarnos en el sábado. No hemos podido tener muchas posesiones largas, pero sabíamos a lo que veníamos aquí porque es un campo y un rival duro. Hay buena distancia, pero hay que ir partido a partido y pensar en lo que viene”.

Jordi Cruyff en DAZN: “Creo que cada partido es distinto, es cierto que el Rayo está demostrando ser un rival difícil patra nosotros en los últimos años. Han salido más intensos, se han encontrado esos dos goles y a partir de ahí han cimentado la victoria. Todos los equipos se juegan cosas, no hemos podido igualar la intensidad del Rayo y quizá nos hayan faltado fuerzas, pero hay que pensar ya en los dos próximos partidos en casa. Debemos de pensar en que es un partido menos”.

Lewandowski en DAZN: “No ha sido nuestra mejor noche, este campo siempre es difícil para el Barça, pno heos tenido la paciencia suficiente para generar ocasiones, pero tenemos que pensar ya en los próximos partidos. Es muy complicado hacer frente a la presión alta en campos con dimensiones reducidas y eso ha marcado la diferencia también”.

Álvaro García en DAZN:

“No sabía que el Barça era el rival que mejor se me daba, aunque muy contento por el gol y la victoria que hemos conseguido. Al final con Fran llevo mucho tiempo con él, es muy fácil porque siempre está ayudándote y yo también tengo que hacerlo. Es muy bueno jugar con él por todo lo que rodea y ojalá poder jugar mucho tiempo más con él”.

“Veré el gol un par de veces y poco más, porque en nada hay otro partido, aunque es bonito marcar y ganar ante el Barça sobre todo por lo que suponen estos tres puntos”.

“Es verdad que estamos ahí por Europa, que se nos han complicado algunos partidos, llegar contra Osasuna a los 40 fue tranquilidad, en Anoeta no pudimos ganar, pero el equipo compite, siempre lo deja todo y la afición nos apoya a tope y ayuda mucho”.

Andoni Iraola en DAZN:

“Para ganar al Barça hay que hacer muchas cosas bien y tener un poco de fortuna en ciertos momentos. No les dejamos fluir las estructuras que tienen y atacarles a base de transiciones rápidas, que es una de nuestras fortalezas. Los 43 puntos nos aseguran la permanencia y que habrá otro Rayo-Barça”.

“Muchas veces no puedes elegir y decir vamos a quitarle el balón al Barça, luego hemos tenido ese puntito de suerte en los duelos que suelen ganar ellos… Es muy difícil tapar todos los huecos. No es fácil sobre todo porque este tipo de partidos les van”.

“Lo de dejar sacar la pelota al central con menos salida de balón es algo que solemos hacer, pero a veces quien no te lo esperas te hace un pase espectacular y te la comes. No obstante, lo que queríamos hacer ha salido a grandes rasgos”

“Lo digo todos los años desde que estoy: hasta que no se cumplan los objetivos no hablo del futuro. Quedan siete partidos y vamos a tratar de incomodar a los equipos de arriba y sumar los máximos puntos posibles. Ya cuando pasen estos tres partidos seguidos, nos sentaremos con el club y hablaremos”.

Xavi en DAZN:

“Si miramos el lado positivo seguimos con la ventaja, pero si miramos el partido no hemos estado bien, no nos han dejado jugar, no hemos estado cómodos, nos ha penalizado ese rebote que se ha llevado en el segundo gol. Han merecido ganar, han hecho una presión asfixiante y han merecido ganar. Es una derrota que nos fastidia, pero es una jornada menos para ganar la liga”

“Nos faltó un poco de entender el juego que era por dentro, tuvimos que generar más superioridades por ahí, abusamos del pase en largo, hemos perdido balones innecesarios… Felicitamos al Rayo y ya esperamos que llegue el sábado”

“El mensaje al futbolista es que queda mucho, que la liga no está ganada, que cuesta ganarla, cada partido fuera es una guerra y ahora tenemos dos partidos en casa para aprovechar. Es una pena no habernos puesto a 14 puntos”.

“Cada partido es una historia, con el Atlético estuvimos muy bien, hoy mal sin entender la superioridad del hombre libre en el centro… No hay que pensar que estamos en una dinámica negativa porque ante el Atlético estuvimos brillantes y hoy no. Cada partido es una historia”.

Ronald Araujo en DAZN: "Cometimos errores en los dos goles, lo aprovecharon y ellos fueron mejores, se lo merecen. Tenemos buena ventaja en la liga, pero hay que pensar ya en ganar el siguiente partido".

Fran García en DAZN: "Un orgullo jugar en Vallecas jugar con este ambiente y agradecérselo así a esta gente. Llevo aquí tres años, pero me siento como si llevase toda la vida".

90´ Tiempo añadido: 5 minutos.

82´ ¡GOOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAA! Lewandowski le pone pimienta al partido tras cazar un balón suelto en el área tras un despeje fallido de la defensa rayista y corta su sequía goleadora.

77´ Lo intentó Lewandowski, pero Dimitrievski atrapó el balón sin problemas.

62´ Se retira Trejo en medio de una gran ovación y deja su lugar a Ciss.

57´ Mueve ficha Xavi: entran Jordi Alba y Ansu Fati por Marcos Alonso y Ferran.

55´ Se duele en el suelo Álvaro García tras una disputa en la medular con De Jong, por lo que el juego permanece parado.

53´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL RAYOOOOOOOOOOO! Fran García anota el segundo tras otro robo de Fran García ante De Jong en el centro del campo, aceleró hacia el área y batió a Ter Stegen.

¡Comenzó la segunda mitad en Vallecas! No hay cambios en ninguno de los dos equipos.

45´ + 3 Descanso en Vallecas con ventaja para el Rayo, aunque Raphinha lo intentó con un disparo que atajó Dimitrievski en la última jugada.

45´ Tiempo de descuento: tres minutos.

41´ ¡GOL ANULADO AL BARÇA! Lewandowski batió a Dimitrievski tras un gran pase filtrado de Pedri. Lo revisa el VAR y determina que el polaco estaba en posición ilegal.

35´ ¡Qué control de Isi! Ha bajado un balón caído del cielo que ha desatado los "ohhh" en la grada de Vallecas.

22´ ¡SALVADOR DIMITRIEVSKYI! Transición rápida del Barça conducida por Raphinha, quien asistió a Lewandowski para dejarle mano a mano ante el meta local, pero éste hizo un paradón.

19´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL RAYOOOOOOOOOO! Camello condujo la jugada tras imponerse a Gavi en una disputa con Gavi, abrió a la izquierda para Álvaro García y el extremo le pegó cruzado para batir a Ter Stegen.

16´ ¡PARADÓN DE TER STEGEN! Se plantó Camello delante del alemán tras un gran robo de Trejo sobre Pedri y el meta del Barça salió airoso del duelo.

8´ Lo intentó Isi con un disparo potente desde lejos, pero Ter Stegen estaba bien colocado y atrapó el balón.

5´ El partido ha estado interrumpido un rato por los restos del mosaico que han exhibido los aficionados del Rayo antes del partido para recibir a su equipo y que acabaron en el césped.

1´ ¡Comienza el partido en Vallecas!

Tres minutos antes del encuentro, Ter Stegen aparece junto a sus compañeros en el túnel de vestuarios y será titular finalmente. Todo ha quedado afortunadamente en un susto para el alemán.

¡ATENCIÓN QUE TER STEGEN PODRÍA HABERSE LESIONADO EN EL CALENTAMIENTO! El meta alemán ha sentido un fuerte dolor y ha tenido que abandonar los ejercicios previos al encuentro en Vallecas. Veremos si el alemán puede jugar o finalmente deja su sitio en la portería a Iñaki Peña.

¡Y con estos once jugadores sale Andoni Iraola para que el Rayo apure sus opciones europeas!

¡Así sale el Barça a dar un gran golpe de efecto a La Liga! Pedri, titular

