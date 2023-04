El resumen del Osasuna vs. Real Sociedad de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Te contamos todo lo que suceda en el partido que abre la 32ª Jornada

El Osasuna recibe a la Real Sociedad con la mente puesta en la Liga pero con una afición que, desde hace semanas, vive ilusionada con la final de la Copa del Rey.

Todos los detalles del Osasuna vs. Real Sociedad pulsando aquí

Los rojillos no descartan el sueño europeo mientras que su rival quiere certificar cuanto antes la cuarta plaza que le permita estar el año que viene en la Champions. La Real es, por cierto, una asignatura pendiente para Arrasate ya que el míster osasunista no ha ganado nunca a su ex equipo desde que está en Pamplona.

Se esperan rotaciones en los locales: Iker Muñoz e Iker Benito pueden tener minutos y Chimy Ávila ha entrado en la convocatoria.

Los donostiarras llegan reforzados por el empate cosechado ante el Betis. Tres que descansaron en Sevilla: Silva, Merino y Aritz apuntan a titulares.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Osasuna vs. Real Sociedad de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Osasuna vs. Real Sociedad de LaLiga

Vídeos, alineaciones y noticias del Osasuna vs. Real Sociedad de LaLiga

Minuto 6' ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SERGIO HERRERA EN PROPIA PUERTA!!!!! Osasuna 0-1 REAL SOCIEDAD. ¡¡¡Qué error de Sergio Herrera!!! Su saque en largo se queda algo corto, siendo interceptado por Ali Cho y verticalizando para que David Silva acelere en la frontal del área. Sirve al espacio para Barrenetxea, cuyo servicio al primer palo lo ataca Carlos Fernández, introduciéndose la pelota en su portería el propio cancerbero rojillo.





Con este equipo recibe el Osasuna al equipo donostiarra

El once de la Real Sociedad

Resumen del Osasuna vs. Real Sociedad de LaLiga