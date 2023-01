El resumen del Nottingham Forest vs. Chelsea de la Premier League 2022-202: vídeo, goles, minuto a minuto y estadísticas

Sigue el duelo que los ´Blues´ juegan ante un histórico en apuros.

El Chelsea abre el año 2023 rindiendo visita al Nottingham Forest en The City Ground. El conjunto dirigido por Graham Potter viene de ganar con comodidad al Bournemouth en Stamford Bridge durante la jornada de Boxing Day, por lo que es fundamental para sus intereses dar continuidad a esa actuación si quiere acercarse a los puestos europeos.

No podrá contar con Reece James, que recayó de su lesión en la rodilla derecha ante el cuadro del sur de Inglaterra y estará alejado de los terrenos de juego otras 3-4 semanas. En lo que concierne a los locales, ocupan la penúltima posición de la tabla clasificatoria de la Premier League con 13 puntos y vienen de caer en Old Trafford. No obstante, la orilla de la permanencia la tienen a un punto.

Minuto a minuto del Nottingham Forest vs. Chelsea de la Premier League

Vídeos, alineaciones y noticias del Nottingham Forest vs. Chelsea de la Premier League

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN EL NOTTINGHAM FOREST!

¡CON ESTE ONCE SALE EL CHELSEA!

Resumen del Nottingham Forest vs. Chelsea de la Premier League