Sigue en directo todos los detalles del partido que se disputa en el Anxo Carro

El Levante Unión Deportiva está de dulce, tiene la moral por las nubes, parece otro equipo desde que llegó Javi Calleja al banquillo y no concibe otra cosa que no sea volver a Primera División la próxima temporada. Para seguir con su camino, ha de lograr una nueva victoria ante la Sociedad Deportiva Ponferradina en el Ciudad de Valencia este jueves. No obstante, su técnico estará ausente por segundo partido consecutivo debido a su expulsión en Lugo.

TODOS LOS DETALLES DEL LEVANTE VS. PONFERRADINA DE SEGUNDA DIVISIÓN

El conjunto berciano afronta este encuentro mucho más necesitado, y es que ocupa puestos de descenso y no ha levantado cabeza, de momento, desde que David Gallego llegase al banquillo hace unas semanas. Quién sabe si el partido en Valencia llega el punto de inflexión que necesita.

El resumen del Levante vs. Ponferradina de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

43´ ¡LO QUE HA FALLADO WESLEY! Pase de arquitecto de Jorge De Frutos con el exterior y el delantero brasileño la mandó al lateral de la red cuando se quedó mano a mano, aunque escorado, ante Amir.

34´ ¡LA TUVO EL LEVANTE! Gran jugada por la derecha de los granotas que culminó Marc Pubill sorprendiendo por dentro y el canterano chutó a puerta, pero se topó con Amir.

28´ Estuvo a punto de sorprender la Ponferradina por medio de Hugo Vallejo, que se llevó magistralmente el balón hasta apurar línea de fondo, pero se topó con la defensa granota.

17´ Ahora sí que se ha adueñado el Levante completamente del ritmo del partido.

7´ ¡La primera del Levante! Pablo Martínez robó a la salida de un córner en corto y condujo una contra hasta disparar a las manos de Amir. Hasta ahora, está mejor la Ponferradina sobre el verde.

1´ ¡Ya rueda el balón en Orriols!

¡Y con este once sale la Ponferradina a hacer la machada!

¡Así sale el Levante a continuar su racha triunfal!