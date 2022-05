El resumen del Ibiza vs. Valladolid de Segunda División 2021-2022: vídeo, goles y estadísticas

El Real Valladolid no está dispuesto a perder la oportunidad de conseguir el ascenso directo a LaLiga Santander. Los de Pacheta no dependen de sí mismos para conseguirlo, pero hasta que las matemáticas no digan lo contrario van a intentarlo. Para ello, el Pucela necesita una victoria en Can Misses ante la Unión Deportiva Ibiza.

TODO SOBRE EL IBIZA VS. VALLADOLID DE SEGUNDA DIVISIÓN

Los de Paco Jémez han hecho una gran temporada y su única motivación en este encuentro es despedirse de su afición con una alegría en forma de tres puntos. Hay que decir que si los blanquivioletas no son capaces de vencer y sí lo hacen Almería y Valladolid, tendrá que jugar la promoción.

VÍDEOS Y NOTICIAS DEL IBIZA VS. VALLADOLID DE SEGUNDA