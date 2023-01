Te contamos todos los detalles del partido que se disputa en Cam Misses

El Ibiza vs. Las Palmas de este sábado en Can Misses a partir de las 16:15 es uno de los duelos más desiguales de la jornada junto con el Eibar vs. Málaga. Se miden último contra segundo, un segundo que ha dominado la clasificación casi durante toda la primera vuelta.

El conjunto de Lucas Alcaraz no termina de engancharse a la competición a pesar del cambio de entrenador y de aquí en adelante ya solo quedan finales a las que enfrentarse jornada tras jornada. Con 16 puntos, está a ocho de la salvación y tiene que empezar ya la remontada.

Por su parte, el UD Las Palmas llega a Ibiza tras el traspiés a última hora en su estadio contra el Racing de Santander, que empató en los minutos finales y dejó a los amarillos sin el liderato de Segunda. El equipo de García Pimienta buscará imponer su condición y su clasificación en la tabla para quedarse con los tres puntos.

El resumen del Ibiza vs. Las Palmas de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Minuto 22. ¡Gol del Ibiza! Bogusz adelanta al cuadro balear.

Minuto 7. ¡Paradón de Alex Domínguez! El portero de Las Palmas evita el primer gol del Ibiza.

Minuto 1. ¡Arranca el partido en Cam Misses!

Once confirmado de Las Palmas

Once confirmado del Ibiza