El resumen del Getafe vs. Celta de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Un gol de penalti en el primer minuto de juego le da los tres puntos al conjunto madrileño contra el Celta.

Victoria trabajada de un Getafe que siguió el plan de José Bordalás a la perfección, recogiendo los tres puntos que facilitaron un penalti tempranero en la primera mitad transformado por Enes Ünal. A raíz de ahí, los azulones se bastaron de levantar un muro frente a la meta de David Soria, deteniendo el ataque de un Celta que no encontraba soluciones para atravesar la defensa.



El Getafe ahogó al Celta no dejándole encontrar espacios entre líneas, obligando a sus futbolistas a jugar rápido de espaldas gracias a su presión, y forzando los errores en un equipo, el de Carlos Carvalhal, que no contó con la velocidad y la precisión para sobreponerse al planteamiento de su rival. Ni los apresurados cambios del técnico portugués hicieron virar la dirección de un partido que los azulones pudieron sellar antes de tiempo, pero que ninguno de los delanteros del Getafe consiguió inclinar más antes del pitido final.

Triunfo de un Getafe que no lograba ganar en su feudo desde el pasado 19 de marzo y que toma impulso en la carrera por la salvación, empatando con 34 puntos al Valencia en el 17º lugar. El Celta, por su lado, se queda con 39 puntos y continúa en una mala dinámica que, por ahora, no les permite sellar la permanencia. ¡Hasta pronto!

Minuto 4: Comienzo inmejorable para un Getafe que se pone por delante en el marcador en los primeros instantes del partido, afectando rápidamente al planteamiento del rival, el Celta de Vigo, quien, ahora, afrontará casi la totalidad del partido yendo a remolque.



Minuto 3' ¡Goooooooooooool de Enes Ünal! GETAFE 1-0 Celta de Vigo. ¡Bate el turco a Iván Villar! Llegó a tocar el guardameta pero no lo suficiente para evitar el tanto del ariete del Getafe.

Minuto 1' ¡PENALTI A FAVOR DEL GETAFE! Enes Ünal ganaba con el cuerpo la posición a Fran Beltrán y este, que no apreciaba la aparición del turco, acababa derribándole. No dudó el colegiado en señalar los once metros.



