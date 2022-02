El resumen del Dinamo Zagreb vs. Sevilla de la Europa League 2021-2022: vídeo, minuto a minuto, alineaciones, ruedas de prensa, goles y estadísticas<p>El Betis conquista una importante victoria frente al Zenit (2-3) y se lleva un magnífico botín de cara al partido de vuelta de los dieciseisavos de la Europa League. </p><p>Triunfo construido en la primera mitad por parte de los verdiblancos, que se adelantaron con Guido Rodríguez y Willian José, pero que luego sufrieron el empate en tan solo cuatro minutos con los goles de Dzyuba y Malcom. Al filo del descanso, Guardado rompió la igualada tras un error en la salida de balón de los rusos. </p><p>En la segunda etapa ha tenido más la pelota el Zenit, que casi empató el marcador con un derechazo de Kuzyaev que se estrelló en el larguero, pero la contundencia defensiva del cuadro de Manuel Pellegrini acabó siendo lo suficiente para sostener la ventaja. El Betis pone pie y medio en los octavos. </p><p>Sin contar con importantes piezas de su plantilla como Canales (positivo por coronvairus) o Fekir (sanción), el Betis supo reinventarse en el sector de creación y sacó provecho de una noche en la que Joaquín y Aitor Ruibal estuvieron acertados a la hora de tomar decisiones. Atrás, una sólida defensa en bloque bajo tapó todos los huecos por los que intentaron ocupar los delanteros rusos en la segunda etapa. </p><p><a href="https://www.goal.com/es/noticias/el-resumen-del-zenit-vs-betis-de-la-europa-league-2021-2022/blt9ab56355e259728b/match/5wsutl6oci34z5lixpz47wtuc" target="_blank"><strong>TODO SOBRE EL ZENIT VS. BETIS DE LA EUROPA LEAGUE</strong></a></p><p>Los verdiblancos se llevan así una importante ventaja al partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en el Benito Villamarín. Más allá de dar un paso rumbo a los octavos, el triunfo en tierras rusas ratifica el excelente estado de forma de los de Manuel Pellegrini: han ganado ocho de sus últimos diez partidos (1E 1D) en todas las competiciones. </p><p><strong>De la mano de Opta, traemos todo lo relacionado con el partido. </strong></p><h2>Minuto a Minuto del Zenit vs. Betis de la Europa League</h2><p></p><opta competition="6" live="false" match="2261825" opta_logo="true" period="full" season="2021" show_icons="true" sport="football" state="auto" widget="commentary"><strong></strong></opta><p><strong></strong></p><h2><strong>Vídeos y noticias del Zenit vs. Betis de la Europa League</strong></h2><p><strong></strong></p><p><strong>41' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GUARDADO!!! Zenit 2-3 BETIS.</strong> Fantástica reacción del Betis tras un robo en la salida de balón de los rusos. Aitor Ruibal filtra un pase entre líneas que le cae al mexicano, que con un remate ajustado vuelve a adelantar a los verdiblancos en el marcador. ¡Partidazo el que estamos viviendo en Rusia! </p><p></p><iframe src="https://twitter.com/RealBetis/status/1494378263556284426" data-type="social-embeds"></iframe><p><strong>28' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MALCOM!!! ZENIT 2-2 Betis.</strong> ¡El Zenit empata el partido en pocos minutos! Perfecta circulación entre Douglas Santos, Wendel y finalmente Malcom, que con un remate cruzado bate a Rui Silva dentro del área. </p><iframe src="https://twitter.com/es_fczenit/status/1494375432065585152" data-type="social-embeds"></iframe><p><br/><br/><strong>25' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE DZYUBA!!! ZENIT 1-2 Betis</strong>. Servicio desde la derecha y testerazo de Dzyuba para recortar distancias. El delantero ruso ha aprovechado bien sus 1,98 de altura para alcanzar el balón de Karavaev. Remate imparable para Rui Silva. </p><p></p><iframe src="https://twitter.com/es_fczenit/status/1494374940786978816" data-type="social-embeds"></iframe><p>18' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE WILLIAN JOSÉ!!! ¡GOLAZO! Zenit 0-2 BETIS. Pedazo de gol del brasileño, que conduce por el pasillo central y arrisca un remate raso desde la frontal. Disparo muy bien ajustado al palo de Kerzhakov que aumenta la ventaja de los béticos. </p><iframe src="https://twitter.com/GoalEspana/status/1494374832724750340" data-type="social-embeds"></iframe><p><br/><br/><strong>Minuto 8' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GUIDO RODRÍGUEZ! Zenit 0-1 BETIS.</strong> Centro maravilloso de Joaquín que termina en la cabeza del pivote argentino, que se saca un remate imparable para Kerzhakov. Los andaluces castigan en su primera ocasión. </p><p></p><iframe src="https://twitter.com/RealBetis/status/1494369951519756292" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/es_fczenit/status/1494369053980479490" data-type="social-embeds"></iframe><iframe src="https://twitter.com/RealBetis/status/1494348454059032581" data-type="social-embeds"></iframe><script asyncsrc="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><blockquote class="twitter-tweet"></blockquote><iframe src="https://twitter.com/es_fczenit/status/1494351761011884044" data-type="social-embeds"></iframe><script asyncsrc="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><blockquote class="twitter-tweet"></blockquote><script asyncsrc="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><hr/><h2 style="text-align: center;"><strong>Resumen del Zenit vs. Betis de la Europa League</strong></h2><hr/><opta animate="false" competition="6" live="false" match="2261825" narrow_limit="400" opta_logo="true" player_names="full" season="2021" show_event_list="true" show_game_summary="true" show_pitch_crest="true" show_player_image="false" show_team_crest="true" sport="football" widget="goalreplay"><strong></strong></opta><hr/><center><h2><strong>Todos los números y estadísticas del Zenit vs. Betis de la Europa League</strong></h2></center><hr/><p><opta competition="6" competition_name="full" live="true" match="2261825" narrow_limit="400" opta_logo="true" player_names="full" score="true" season="2021" show_assists="true" show_clock="true" show_competition="true" show_gate="true" show_ht_score="true" show_image="true" show_kickoff="true" show_referee="true" show_subs="true" show_venue="true" sport="football" team_name="full" widget="timeline"><strong></strong></opta><opta competition="6" coverage="complete" live="true" match="2261825" narrow_limit="400" opta_logo="true" player_names="full" season="2021" show_captain="true" show_image="true" sport="football" sub="playerstats" team_names="full" widget="matchstats"><strong></strong></opta><opta 15_min_splits="true" 45_min_splits="true" 5_min_splits="true" comp_name="full" competition="6" live="true" match="2261825" opta_logo="true" possession_bar="true" season="2021" show_crests="true" sport="football" team_names="name" widget="actionareas"><strong></strong></opta><opta competition="6" live="true" match="2261825" narrow_limit="400" opta_logo="true" player_names="full" season="2021" show_images="true" show_team_sheets="true" sport="football" vertical="true" widget="averageposition"><strong></strong></opta></p><div><strong> </strong></div><p></p>

