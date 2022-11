El resumen del Chelsea femenino vs. Real Madrid femenino de la Champions League femenina 2022-2023: minuto a minuto, alineaciones, vídeo, goles y estadísticas

El Real Madrid femenino viajaba hasta Londres para verse las caras con el Chelsea, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un partido vital para las jugadoras de Alberto Toril, ya que visitaban a un conjunto londinense que había ganado sus dos presentaciones previas. Con un triunfo y un empate, las españolas buscaban asaltar la capital inglesa.

TODO SOBRE EL CHELSEA VS. REAL MADRID DE LA CHAMPIONS FEMENINA

El reto era mayúsculo. Y más cuando Sophie Ingle adelantó a las inglesas en la segunda mitad (minuto 22), tras dos cabezazos en el área a la salida de un saque de esquina. El 2-0 llegó en el '75. Fue obra de Cuthbert, con un remate espectacular desde el costado derecho del ataque del equipo británico. Sin ángulo, le salió el gol de la jornada y el que puso tierra de por medio.

Con este resultado, el Chelsea sigue líder con 9 puntos en 3 partidos, le sigue el PSG con 4 unidades y el Real Madrid, también con 4. Cierra el Grupo A el Vllaznia, de Albania, sin puntos.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023 aquí

¡Y este es el once de Alberto Toril para llevarse la victoria de Londres!

¡Estas son las jugadoras que saltarán de inicio por parte del Chelsea!

Your Chelsea team to take on Real Madrid! 👊#CFCW #UWCL pic.twitter.com/0pxzbFOEhn