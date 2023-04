El resumen del Celta vs. Elche de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Un gol del zaguero al final del tiempo reglamentario da el triunfo a los celestes.

El Celta de Vigo volvió a la senda de la victoria tras imponerse al Elche por la mínima (1-0) en la recta final gracias a un testarazo de Aidoo. Los celestes se toparon con un inspirado Edgar Badia y con un conjunto ilicitano que se mostró combativo sobre el césped de Balaídos. Tuvo sus momentos en el encuentro el colista de la Liga, pero sus oportunidades no se tradujeron en goles.

Pudo haber solucionado ante el asunto el cuadro de Carlos Carvalhal si hubiese señalado penalti Estrada Fernández en una caída de Carles Pérez ante Carlos Clerc, pero tras revisarlo en el monitor el VAR decidió que no había nada punible. En Vigo aún sueñan con Europa.

Detalles previos a tener en cuenta:

El Celta de Vigo ha ganado sus dos últimos encuentros ante el Elche en LaLiga, ambos por 1-0, y nunca ha encadenado tres triunfos seguidos ante los ilicitanos en la competición. En casa, el Celta de Vigo solo ha perdido dos de sus 10 partidos ante el Elche en LaLiga (6V 2E), y solo se quedó sin marcar en uno de estos 10 encuentros, 0-1 en septiembre de 2013 con Luis Enrique como entrenador y Fran Escribá en el banquillo ilicitano. El Celta de Vigo ha perdido sus últimos dos partidos disputados en miércoles en LaLiga, tras haber ganado los dos anteriores, mientras que el Elche ha perdido sus últimos cuatro este día en la competición, quedándose sin marcar en cada uno de los últimos tres. El Celta de Vigo ha perdido sus últimos dos partidos en LaLiga sin conseguir anotar ningún gol en ellos, y no pierde tres seguidos sin marcar en la competición desde octubre de 2020 (3). El Elche solo ha sumado 13 puntos tras 30 partidos en LaLiga 2022/23 (2V 7E 21D), la tercera cifra más baja de un equipo a estas alturas de campaña (contando tres puntos por victoria) en la máxima categoría tras el Sporting de Gijón (ocho en la 1997/98, 1V 5E 24D) y el Logroñés (12 en la 1994/95, 1V 9E 20D).

Minuto a minuto del Celta vs. Elche de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Celta vs. Elche de LaLiga

Carvalhal en rueda de prensa: "No fue un buen día porque era muy importante ganar. Las finales son para ganarlas, no para jugarlas. Para nosotros hoy era una final".

"Analizaremos cómo han acabado los jugadores y decidiremos lo mejor. Nuestra plantilla es corta y, con tantos partidos seguidos, tienen que estar todos preparados".

Beccacece en rueda de prensa: “Hemos competido en todos los partidos menos en la segunda parte ante el Valencia. El equipo funciona, se ubica mejor en el campo, estamos avanzando y tampoco podemos obviar la realidad y el dolor que genera estar tan abajo.

“Estamos tranquilos porque no se veía penalti en el VAR. Yo estoy enfocado en el Elche, en levantar la moral y eso es lo que me ocupa. A pesar de no tener resultados, queremos obtener una imagen digna para nuestros aficionados".

Vídeos, alineaciones y noticias del Celta vs. Elche de LaLiga

90´ + 5 ¡FINAL EN BALAÍDOS! ¡EL CELTA CONSIGUE EL TRIUNFO!

90+ 1´ Se jugarán cinco minutos de descuento.

90´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CELTAAAAAAAA! Aidoo rompe el muro del Elche con un testarazo inapelable a centro de Cervi desde la izquierda.

84´ ¡PARADÓN DE BADIA! Miguel Rodríguez le pegó al palo largo y el meta del Elche se estiró lo suficiente para desviar el balón a córner.

80´ ¡UYYYYY BOYÉ! La trató de picar por arriba el argentino tras recibir un pase elevado, pero el remate se le marchó alto.

65´ ¡AL LARGUERO LARSEN! Remató el nórdico un buen envío desde la izquierda, le salió mordido el remate pero el balón se topó de nuevo con la madera.

62´ ¡AL PALO CARLES PÉREZ! Caracoleó en el área del Elche el "7" celeste, pero su chut se topó con la madera.

57´ ¡NO HAY PENALTI! Estrada Fernández no vio nada punible.

56´ Se revisa en el VAR el posible penalti sobre Carles Pérez.

55´ ¡Minuto de vértigo! Primero Carles Pérez cayó en el área del Elche por un posible derribo de Clerc y justo después los visitantes tuvieron una contra de libro que Nteka culminó con un disparo desviado.

¡Ya se juega el segundo acto!

45´ + 1 Descanso sin goles en Balaídos con una primera parte que ha ido de más a menos y en la que la afición local esperaba algo más de su equipo y así se lo ha hecho saber.

45´ Tiempo de descuento: un minuto.

43´ Volvió a intentarlo el Celta: Renato Tapia puso un centro tenso al área, pero el balón se paseó sin que nadie pudiese rematar.

35´ ¡Responde el Celta! Ahora fue Aspas quien tuvo el gol en sus botas tras pegarle con la derecha dentro del área ilicitana, pero Badia le negó el gol.

30´ Ha crecido el Elche y ahora está mejor que el Celta sobre el verde de Balaídos, llegando con más frecuencia al área contraria y con más control de balón.

19´ ¡A PUNTO DE MARCAR EL ELCHE! Nteka cabeceó a la salida de un córner y Javi Galán tuvo que sacar el balón sobre la línea de gol.

11´ Siguen llegando las ocasiones: primero Renato Tapia pegó un trallazo que requirió nuevamente la intervención de Badia y después Tete Morente cabeceó alto un centro de Josan desde la derecha.

4´ ¡OTRA DEL CELTA! Esta vez fue Hugo Mallo quien acechó el gol con un testarazo picado a la salida de un córner que los celestes sacaron en corto, pero Badia volvió a evitar el 1-0.

2´ ¡PAÇIENCIA ESTUVO A PUNTO DE MARCAR! Gran jugada asociativa del Celta en la que el luso tiró una pared con Aspas y acabó topándose con Badia.

1´ ¡Ya rueda el balón en Balaídos!

¡Y así sale el Elche a por un resultado positivo en Balaídos!

¡La alineación del Celta para reencontrarse con la victoria!

Resumen del Celta vs. Elche de LaLiga