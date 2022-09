No te pierdas nada de lo que hagan Courtois, De Bruyne y compañía en el Rey Balduino.

Bélgica lo tiene difícil pero no imposible para estar en la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA. El combinado dirigido por Roberto Martínez no depende de sí mismo para alcanzar el liderato del grupo, ya que necesita un pinchazo de Holanda ante Polonia y vencer a la selección Oranje en la última fecha en el Johan Cruyff Arena.

Dicho esto, el encuentro ante Gales es prácticamente la última bala para lograr repetir presencia entre los 4 mejores del torneo. En lo que respecta a la selección galesa, tiene como aliciente conseguir la permanencia en la primera división de la competición, y es que tan solo tiene un punto en su casillero y está a 3 de la Polonia de Robert Lewandowski.

Minuto 37' ¡Gooooool! Bélgica 2, Gales 0. Michy Batshuayi (Bélgica) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Kevin De Bruyne.





Minuto 10' ¡Gooooool! Bélgica 1, Gales 0. Kevin De Bruyne (Bélgica) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Michy Batshuayi.





