El resumen del Atlético Madrid vs. Cádiz de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Plácida victoria del Atlético para auparse al segundo puesto. Tras 33 jornadas, primer penalti a favor de los rojiblancos en esta liga.

Antoine Griezmann y su pandilla dio un nuevo recital en el Metropolitano. No fue uno más, porque también vio el final de una racha insólita sin penaltis a favor de los rojiblancos. Y también porque sirvió para adelantar al Real Madrid en la tabla clasificatoria para subir al segundo peldaño de la tabla.

Fue llegar y besar el santo para el equipo del Cholo, y es que Griezmann abrió el camino antes de alcanzar los dos minutos de partido, con un disparo cruzado que sorprendió a Ledesma. Los esquemas se le rompieron a Sergio González demasiado pronto, y en una contra generada por el ímpetu de los suyos, llegó el 2-0, con el Principito haciendo de las suyas nuevamente tras hallar espacio para correr y conectar una pared con Lemar que culminó a la perfección. Es la primera temporada que el “8” rojiblanco firma dobles dígitos de goles y asistencias en un curso, gran forma de reinventarse y de crecer.

Todos los detalles del Atlético de Madrid vs. Cádiz pulsando aquí

No bajó la intensidad el Atlético, que encontró más goles en el segundo acto: primero por medio de un insistente Morata y, después, con el penalti (sí, estáis leyendo bien) que transformó Carrasco al filo de la hora de partido. El “Choco” Lozano recortó distancias con un trallazo tremendo justo antes de que Nahuel Molina firmase a manita.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Atlético de Madrid vs. Cádiz de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Atlético de Madrid vs. Cádiz de LaLiga

De La Rosa, que hoy ha debutado en Primera con el Cádiz, en DAZN: “No es el debut soñado, pero también es un gran escenario para hacerlo y con el club que amo. Al principio hemos salido algo más dormidos, pero la talla de los jugadores del Atlético hace que te puedan marcar en cualquier momento. Tenemos que cambiar la intensidad de hoy, aunque ante el Valencia le metimos intensidad. Vamos a recuperarla y salvarnos”.

Witsel en DAZN: “Es verdad que al principio era como una montaña rusa, (…) pero después del Mundial estamos en una buena dinámica, hoy hemos hecho un partidazo”.

“Puede ser que pueda jugar más tiempo como central, es donde el equipo me necesita, tengo a todos delante, aunque eso implica concentrarse siempre y al inicio fue más difícil para mí, aunque el año pasado ya jugué algunos partidos”.

“Griezmann es un jugador muy importante para nosotros, cuando su situación estaba rara lo notamos y ahora lo estamos aprovechando y está jugando muy bien”.

Sergio González en DAZN: “Es verdad que hemos tenido que hacer muchos cambios después del desgaste del otro día, pero el equipo no ha tenido el hambre necesaria que requería este partido. Hoy es un día para encajar, para darse golpes en la cabeza y a mirar hacia adelante. De esta forma va a ser más difícil salvarse y hay que recuperar el nivel mostrado ante el Valencia el otro día".

“Tenemos que ser tan intensos y contundentes como el rival (…). Me voy triste por no habernos contagiado de la gran identidad que tenemos y aprovechar la oportunidad que teníamos de sacar un buen resultado en un campo difícil”.

Simeone en DAZN: “¿El segundo puesto? El objetivo es mejorar. El parón del Mundial nos hizo bien, el equipo recuperó la identidad y la ilusión. Desde la defensa fuimos creciendo (…) defendemos colectivamente trabajando en grupo y somos mejores”.

“Mañana vamos a entrenar y nos daremos dos días de descanso. Después a pensar en Elche, a buscar ser mejores nosotros, tener más variantes defensivas y ofensivas, que los chicos sigan mejorando el nivel (…). En algunos momentos, muchos dejaron de creer en lo que hacíamos”.

“Lo que nos hace sentir bien a todos es que estamos mejorando en todos los aspectos. En Valladolid no defendimos de la mejor manera, hoy lo hicimos mucho mejor (…) Desde lo posicional podíamos atacar al Cádiz, buscando generar con el buen pie de Rodrigo y Axel y la velocidad de los carrileros (…) El partido de Lemar me pone muy contento porque venía trabajando mucho y no ha tenido continuidad por su lesión, pero cuando está bien es diferencial”.

“Por lo que me decían en el banquillo, no parecía penal porque le pega antes en el hombro, pero después de tanto tiempo sin concedernos un penal no era fácil ir a tirarlo y Yannick lo hizo muy bien”.

José Mari en DAZN: “Veníamos ante un Atlético que es el equipo más en forma de la liga, que te aprieta, que tiene gol y jugadores enchufados. Con el desgaste titánico del otro día era complicado. El primero nos ha hecho daño, nos han metido en su propio partido. Pero tenemos que tener equilibrio en los buenos y malos momentos. (...) A resetear, a aprovechar el fin de semana para descansar y reponernos de esta serie de partidos. Seguimos en la pelea. (...) No tenemos que tener ni un ápice de derrotismo, a estar juntos, a luchar".

Griezmann en DAZN: “No me dieron el MVP de abril, estaba un poco enfadado y se ha visto con los goles. (...) A seguir así. Hablé con Yannick antes y que si había un pase atrás en el área que me lo diera, (...) luego la pared con Lemar muy buena. (...) Intento ser una leyenda en el club, que me recuerden muchos años aquí y ojalá pueda batir el récord de Zárate porque es un mito. No sirve para nada mirar atrás. Hay que seguir trabajando, mirar hacia adelante, estar lo más arriba posible y ya pensar en estar en la pelea la temporada que viene”.

Vídeos, alineaciones y noticias del Atlético de Madrid vs. Cádiz de LaLiga

90´ + 3 ¡FINAL! ¡EL ATLÉTICO SE PONE SEGUNDO!

89´ ¡Atención! Correa se ha torcido el tobillo y estaba cojeando. No obstante, va a seguir. Se añaden tres minutos.

Gran ovación del Metropolitano para Nahuel Molina.

73´ ¡Gooooooooooooool de Nahuel Molina! Pase extraordinario de De Paul, que ve el desmarque de su compatriota y el carrilero no falla delante de Ledesma.

71´ ¡Gooolazoooooo del Cádiz! "Choco" Lozano recorta distancias con un cañonazo desde lejos que sorprendió a Grbic.

57´ ¡No perdona Carrasco! Tiró cruzado el belga y Ledesma no llegó para evitar el cuarto.

56´ ¡Penalti para el Atlético! Por fin rompe la racha el conjunto rojiblanco. Alcaraz se tiró al suelo a cortar un centro de Lemar con la mano estirada, el envío del francés se topa con la mano del jugador cadista y Soto Grado, tras consultar en el VAR, indica la pena máxima.

53´ ¡UUUFFF QUÉ CAÍDA DE DE PAUL! El argentino fue a pujar por un balón en el centro del campo ante un rival, este le hizo la "camilla" y cayó de una forma aparatosa. Por suerte parece que no ha pasado a mayores.

48´ ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! Por fin encuentra su gol Morata: le sirvió un balón de cuchara Hermoso dentro del área y no desaprovechó la oportunidad para fusilar a Ledesma.

46´ Se reanuda el juego en el Metropolitano, y lo hace con cambios. Sergio González mueve ficha: entra el "Choco" Lozano por Youba Diarra.

45´ + 1 Descanso en el Metropolitano tras una primera mitad de superioridad incontestable por parte del Atlético. Griezmann está desatado y está liderando a los suyos de forma magistral.

45´ Se añade un minuto.

41´ ¡Al palo Morata! Le pegó con todo a bocajarro el ariete colchonero, pero la madera le negó el gol.

39´ ¡Doble ocasión para el Atlético! Primero Ledesma hizo una gran parada a Morata tras un balón al espacio de Griezmann, y después recogió el rechace Carrasco disparando fuera.

26´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GRIEZMANNNNNNN! Firma su doblete el francés tras tirar una pared con Lemar en el área y ponerla al palo largo. Encontró espacios el Atlético y los aprovechó a las mil maravillas.

22´ Ahora buscó el tanto el Atlético por medio de Koke aprovechando una buena maniobra de Griezmann, pero su chut cruzado también fue demasiado desviado.

21´ ¡Gol anulado al Cádiz! La puso con música Arzamendia en una falta lateral para que Mbaye cabeceara a la red, pero estaba en posición ilegal.

10´ ¡Tuvo el empate Negredo! Indecisión en la retaguardia colchonera que aprovechan los centrocampistas del Cádiz para buscar a su delantero y el vallecano dispara demasiado cruzado cuando se dirigía hacia la meta de Grbic.

6´ ¡Otra del Atlético! Morata cabeceó un buen centro de Koke desde la derecha, pero Ledesma atrapó en dos tiempos.

2´ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE GRIEZMANN! Carrasco caracoleó en el área ante la defensa gaditana, se la cedió al francés y este la mandó a guardar al palo izquierdo de Ledesma.

1´ ¡Ya rueda el balón en el Metropolitano! ¡El Atlético de Madrid busca el segundo puesto del Real Madrid!

¡Y así sale el Cádiz para sacar un gran resultado en el Metropolitano que le acerque a la permanencia! Negredo será la referencia ofensiva.

¡Con este once sale el Atlético de Madrid a por la segunda posición! El Cholo repite la alineación de Valladolid

Resumen del Atlético de Madrid vs. Cádiz de LaLiga