El resumen del Athletic Bilbao vs. Valladolid de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Mira todos los detalles del partido que tiene lugar en el estadio de San Mamés, aquí.

El Athletic Club quiere acabar con buen sabor de boca antes del parón de selecciones por el Mundial de Qatar 2022 y recibe al Real Valladolid en uno de los duelos de la decimocuarta jornada de la Liga Santander 2022/2023.

Todo sobre el Athletic Club vs. Villarreal de LaLiga 2022-2023 pulsando aquí

Los de Ernesto Valverde llegan al choque después de haber caído en su visita a Montilivi contra el Girona por 2-1 y no pueden dejar escapar puntos para engancharse a la pelea por Europa, mientras que los de Pacheta están en una posición cómoda en la tabla al sumar ante el Elche su tercera victoria en cuatro partidos.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Athletic Club vs. Valladolid de LaLiga

Ruedas de prensa y reacciones del Athletic Club vs. Valladolid de LaLiga

Cuando acaba el partido, las reacciones más importantes...

Vídeos, alineaciones y noticias del Athletic Club vs. Valladolid de LaLiga

En instantes, más vídeos y noticias del partido...

Minuto 24' El Valladolid reclamaba una posible mano de De Marcos. En una jugada en la que luchaba por un balón con Plaza, controla con el pecho y le rebota en el brazo. Tras consultarlo con la sala VAR mantiene su decisión inicial: no es voluntaria ni afecta al juego.



Minuto 22' ¡Otra más del Athletic! ¡Nico Williams se deshace de Fresneda y conecta un derechazo que Masip despeja a córner!



Minuto 20' Gorka Guruzeta lleva cuatro goles esta temporada, y desde luego no ha desaprovechado la que ha sido su primera titularidad del curso.







Minuto 19' ¡GOOOOL DEL ATHLETIC! ¡GOL DE GURUZETA! ATHLETIC 1 - 0 Valladolid. ¡Guruzeta inicia la jugada, juega con Williams que se desplaza hasta la banda, y es Guruzeta también quien resuelve con un remate en dos tiempos, no perdona el rechace de Masip!



Minuto 15' ¡Casi marca el Valladolid! ¡Guardiola frente a Yeray coloca un disparo de rosca al segundo palo que termina marchándose por línea de fondo!

Minuto 11' Weissman intenta fugarse a la contra, pero se vio frenado por la marca de Vivian. No pudo continuar la acción Plaza y el Valladolid pierde la oporutnidad.





Confirmados los onces de Athletic Club y Real Valladolid para el duelo de San Mamés.

Resumen del Athletic Club vs. Valladolid de LaLiga

Todos los números y estadísticas del Athletic vs. Valladolid de LaLiga