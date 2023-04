El resumen del Athletic Bilbao vs. Sevilla de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Un tanto de penalti del argentino tras un resbalón de Yeray da un triunfo increíble al Sevilla.

Buscaba con ganas la victoria el Athletic en San Mamés tratando de aprovechar el empate entre Betis y Real Sociedad y de evitar que se fugara el Villarreal. Sin embargo, un resbalón inoportuno de Yeray cuando Unai Simón trató de sacar el balón mediante él cambió el desenlace del partido. Allí estaba Ocampos por lo que pudiera pasar, y pasó. El argentino fue derribado y aprovechó la pena máxima para batir a Simón.

Fue un partido marcado por la intensidad y los duelos, con más aproximaciones del cuadro de Ernesto Valverde y un gol anulado en los primeros compases a Guruzeta. Los pupilos de Mendilibar trataron de crearse sus oportunidades con las transiciones y aprovechar los errores en salida de balón del rival, y en uno de esos Ocampos encontró el tesoro para el Sevilla.

Detalles previos a tener en cuenta:

El Athletic no ha ganado ninguno de sus últimos tres encuentros ante el Sevilla en LaLiga (1E 2D) y no encadena cuatro seguidos sin triunfo ante ellos en la competición desde octubre de 2010 (6P 1E 5D). En casa, el Athletic ha perdido dos de sus últimos tres partidos ante el Sevilla en LaLiga (1V) tras haber ganado cada uno de sus anteriores nueve ante el conjunto sevillano en la máxima categoría. El Sevilla no ha perdido en ninguna de sus últimas seis visitas a equipos del País Vasco en LaLiga (4V 2E), dejando su portería a cero en los últimos tres, su racha más larga sin perder a domicilio ante estos conjuntos en la competición en el siglo XXI. El Athletic ha perdido cada uno de sus últimos cuatro partidos como local en LaLiga disputados en jueves, sin conseguir marcar en los últimos tres, tras no haber perdido ninguno de sus siete anteriores (5V 2E), mientras que el Sevilla no ha perdido ninguno de sus últimos tres como visitante ese día en la competición (2V 1E), incluido un triunfo ante el Athletic en julio de 2020 (1-2). El Athletic Club no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos en LaLiga (4V 1E), ganando sus últimos tres encuentros. No suma cuatro victorias seguidas el conjunto rojiblanco en la competición desde abril de 2017 en la anterior etapa de Ernesto Valverde (cuatro también).

Ernesto Valverde en rueda de prensa: “El primer tiempo hemos estado bien, llegábamos y hemos hecho dos goles anulados, luego en el segundo se han asentado y nos costaba más llegar a situaciones ofensivas y acusábamos un poco el cansancio. Todo caminaba al 0-0 hasta esa jugada del penalti”.

“No sé si es penalti, creo que Yeray puede tocar el balón porque sale el balón rebotado hacia arriba y si el árbitro no ha ido al VAR es que lo tendrá claro, y sobre lo de Nico, parece que está prácticamente en línea con el balón. Al final, con estas cosas y las líneas por un milímetro todo cambia”.

“Si el jugador del Sevilla estaba ahí es porque creía que podía rascar algo, creo que hay una parte de fatalidad por el resbalón y otra que no es tal y tendremos que revisar”.

Mendilibar en rueda de prensa: “El análisis es que el Athletic ha dominado, ha habido pocas ocasiones de gol, sí es verdad que han estado más tiempo en campo contrario. No hemos sabido atacarles ni generarles peligro y hemos estado a expensas de ellos. No obstante, hemos defendido bien y un error de ellos lo ha aprovechado un jugador nuestro y nos ha valido para ganar.

"Jesús y Marcos han pedido el cambio: Acuña por un dolor estomacal y Navas por un problema que viene arrastrando que no esperamos que sea gran cosa".

"El segundo tiempo hemos estado mejor sin hacer maravillas, no nos han dominado tanto, no nos han creado tanta incertidumbre y hemos defendido bien. En ataque me hubiera gustado estar más finos, pero hemos aprovechado ese error de ellos para ganar. Yo les digo que, por calidad, podemos ganar a todos, pero si no estamos finos atrás la cosa será distinta. Que hayamos ganado dos partidos seguidos en el descuento dice que nunca nos rendimos y que creemos en lo que hacemos".

"¿Llegar a Europa? Ya estamos en semis de la Europa League, pero ahora a pensar en el Girona".

Yeray en Movistar+: "Da rabia perder así, porque este partido tan disputado se tenía que haber decantado para nosotros. Estuvimos mejor en la primera parte (…), nos anularon dos goles que eran fuera de juego (…), veníamos en buena dinámica, pero hay que pensar ya en el siguiente que en tres días hay partido de nuevo".

Ocampos en Movistar+: "Siempre es complicado jugar aquí contra este equipo y esta gente, llegamos al mismo tiempo, levanté un poco el balón, pero él me arrastró y creo que es penalti, aunque lo tendré que ver. El míster no está dando tranquilidad y confianza a cada uno. Nos mata físicamente, entrenamos como locos pero vamos con otra disposición y alegría".

90´ + 5 ¡FINAL! ¡EL SEVILLA SE LLEVA UN TRIUNFO INCREÍBLE!

90´ + 1 ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL SEVILLAAAAAAA! No desaprovecha el regalo Ocampos y engaña a Simón.

89´ ¡PENALTI PARA EL SEVILLA! SE RESBALÓ YERAY TRATANDO DE RECIBIR UN PASE DE UNAI SIMÓN EN SALIDA DE BALÓN, ESTIRÓ LA PIERNA Y SEGÚN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DERRIBÓ CLARAMENTE A OCAMPOS. SE AÑADEN 5 MINUTOS.

84´ Ahora el que se duele en el suelo es Marcos Acuña, y Mendilibar va a dar entrada a Alex Telles.

Quema sus naves Ernesto Valverde

64´ Intentaron fabricar un gol los hermanos Williams: Iñaki centró y Nico remató, pero el extremo estaba encimado por Montiel y le dio al balón de pasadas. En el salto, Montiel le pisó y por ello le están atendiendo.

60´ ¡Vivian salva un gol de Bryan! Error del zaguero vasco en la salida de balón, Gil interceptó su pase y estaba decidido a plantarse delante de Unai Simón, pero se redimió de su error con un corte providencial.

Finalmente no ha podido seguir Navas, que está con hielo en el banquillo. Ojalá que no sea nada, y es que el Sevilla le va a necesitar para lo que se viene.

52´ Se han hecho daño Navas y Nico Williams en una puja por un balón, se han quedado tendidos un buen raro en el suelo, pero parece que pueden continuar.

¡En juego ya el segundo acto! Y lo hizo como la primera: balón largo para Nico Williams que obliga a salir de su portería a Dmitrovic. Pidió penalti el del Athletic, pero no vio nada Hernández Hernández.

45´ + 1 Descanso sin goles en San Mamés tras una primera parte que ha ido de más a menos claramente. Ojalá que recupere el dinamismo del principio. Si es así, lo disfrutaremos.

45´ Se jugará un minuto adicional.

38´ ¡Uyyyyyyy el Athletic! Sorprendió Yuri por la izquierda y la puso al área con un centro raso, pero no encontró rematador y el balón se paseó.

34´ Se dolía en el suelo Ocampos tras un manotazo de Ander Herrera de espaldas para llevarse un balón aéreo. Afortunadamente, el argentino se ha recuperado del dolor.

25´ Ha bajado un poco de revoluciones el partido tras un ritmo frenético al principio.

17´ ¡GOL ANULADO! Guruzeta estaba en fuera de juego en el momento del remate y el marcador sigue sin moverse.

16´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATHLETIC! Córner en corto servido por Nico Williams, se la devuelve Sancet y el extremo la pone al primer palo para que Guruzeta cabecee a la red.

7´ ¡GOL ANULADO AL ATHLETIC! Gran jugada colectiva de los locales que culmina Nico Williams empujando el balón a la red, pero Hernández Hernández invalidó el tanto porque el extremo estaba ligeramente más adelantado que la línea recta de referencia que marca el balón. No obstante, el Sevilla, había empezado mandón.

1´ ¡Ya rueda el balón en San Mamés!

