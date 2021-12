Athletic Club de Bilbao y Real Madrid se enfrentarán por segunda vez esta temporada. El equipo vasco y el madrileño jugarán un encuentro adelantado de la jornada 21 debido al hecho de que ambos disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudí el fin de semana del 15 y 16 de enero, momento en el que tendrá lugar la mencionada jornada liguera.

El equipo bilbaíno llega con aires renovados tras la remontada este domingo ante el Real Betis y espera marcharse al parón navideño brindándole una gran alegría a su hinchada. Por su parte, los blancos no quieren tropezar de nuevo tras su empate ante el Cádiz.

TODO SOBRE EL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID DE LA LIGA

Ambos conjuntos llegan con muchas bajas pues son las plantillas a las que ha afectado la COVID en los últimos días. El Athletic no podrá contar con Unai Simón, Ezkieta, Iñigo Martínez ni Berenguer, además de Yuri y Villalibre que están lesionados. Por su parte Carlo Ancelotti no podrá contar con hasta once futbolistas de la primera plantilla. Lunin, Alaba, Marcelo, Isco, Rodrygo, Bale y Asensio por coronavirus, Carvajal y Ceballos por lesión, Casemiro por sanción y Luka Modric, el cual pese a haber dado negativo en la PCR no se encuentra en condiciones de jugar.

ALINEACIÓN I Estos son los 1️⃣1️⃣ leones que buscarán de inicio la victoria frente al @realmadrid en San Mamés.#AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/OBOBXzIMhn — Athletic Club (@AthleticClub) December 22, 2021

