El resumen del Amorebieta vs. Sporting Gijón de Segunda División 2021-2022: vídeo, goles y estadísticas

El líder visita Lezama, donde todavía no ha perdido el Amorebieta.

El Amorebieta recibe en Lezama al mejor equipo de la categoría, el Sporting de Gijón, líder de la Liga SmartBank con 16 puntos y que llega tras remontarle al Málaga en El Molinón. Pero no es Lezama una plaza fácil. Ya cayó el Almería y el Eibar no pudo pasar del empate en la última jornada, por lo que no se presupone un partido fácil para los asturianos.

Los vascos tienen la necesidad de ganar si quieren salir de los puestos de descenso, donde se encuentran con seis puntos.

