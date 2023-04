Cierran la fecha, en Brasil, el Peixe y los itálicos en búsqueda de puntos para sumar tranquilidad a su status en la competición.

Santos y Audax Italiano rematan otra jornada más, la segunda, del Grupo E de Copa Sudamericana viviendo realidades paralelas. Es más, el Peixe está comodísimo pues ganó en Bolivia, al Blooming, en un certero debut, mientras que los tanos chilenos no pudieron con Newell's y no solo arriban en Brasil con DT interino, José Calderón, sino que obligados a sacar algo para no despedirse tan pronto.

