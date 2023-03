El resumen de Santiago Wanderers 3-2 Unión San Felipe en vivo por la Primera B 2023: partido online, minuto a minuto, resultado, goles, videos y formaciones

En Playa Ancha, los Porteños batieron al Uní-Uní con angustia y están entre los primeros 8. El visitante se queda y feo en la tabla.

La Primera B de 2023 continúa con su ruta y la única parada del penúltimo martes de marzo fue Valparaíso, sede del Santiago Wanderers 3-2Unión San Felipe que finalizó la sexta fecha de la fase regular.

Le costó, pero pudo el dueño de casa. Y vaya qué decepcionante habría sido si no, pues lo tenía todo controlado. "Bajamos un cambio y se nos complicó", reconoció Carlitos Muñoz post desenlace. Es que en la primera mitad Juan Ignacio Duma abrió la cuenta con un tiro que no llevaba demasiada potencia, mientras que Matías Plaza -de volea y primera- y Claudio Meneses -con una pirueta en el aire- establecieron una diferencia de 3 tantos que lució aún más irremontable cuando Enzo Ormeño vio la expulsión. Pero le quedaban vidas al forastero, y tanto Josepablo Monreal (en la última del primer lapso) y Gabriel Rojas (a 10' del cierre del reglamentario) lo demostraron con descuentos que no alcanzaron para llevarse más, aunque sí para acumular honor.

Al encuentro, los rivales llegaron como perdedores, aunque en los minutos finales, por lo que apuntaban a la recuperación para salir de los puestos de abajo en los que estaban envueltos. Lo ha logrado el cuadro de Palladino y no el de Cavalieri. Antes de la jornada, el Decano perdió 2-0 con San Luis con goles en los minutos finales, mientras que al Uní-Uní le remontó Santiago Morning (2-1) con una diana muy postrera de Carlos De Hoyos (98'). Así las cosas, Wanderito trepó al séptimo lugar merced a sus 8 positivos, mientras que USF es 12° con 6.

98' ¡Ganó SW, con sufrimiento pero ganó!

94' ¡Con el pecho! Heredia evitó que Paolo Guajardo lo matase y con su pecho mantuvo vivo al Uní-Uní.

80' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! Gabriel Rojas recibió una recuperación alta de Avilés y cumplió con la ley del ex con un zurdazo al segundo palo que terminó de pinchar el zaguero uruguayo Andrés Barboza, quien se barrió para meter el balón en su propio arco.

66' ¡Doble intervención de Hurtado! El ex Antofagasta paró in extremis una chance de Briceño y en la insistencia también el tiro más suave de Monreal. Sigue pujando la visita.

56' ¡PARADÓN DE HURTADO! El meta dueño de casa evitó el segundo descuento, de Gonzalo Jara, abriendo sus piernas y al suelo para salvarse del ariete de los del Valle.

49' Joaquín Pereyra elevó por mucha distancia la primera intentona wanderina del complemento.

45+4' Duelo al descanso, con ventaja de 3x1 para el dueño de casa.

45+1' ¡GOOOOOOOOOOOOL! No se rinde el Uní-Uní y Josepablo Monreal descuenta en el tanteador al conectar un balón suelto tras el primer tiro de Mario Briceño que achica a medias Hurtado.

41' Expulsado Enzo Ormeño en San Felipe, por reclamos airados. Se le viene la noche al forastero.

40' ¡GOOOOOOOOOOOOL! ¡QUÉ GOLAZO DE WANDERERS! Claudio Meneses aprovechó que Pablo Heredia puñeteó el córner inicial directo a la zona en la que estaba el defensor, que metió una pirueta aérea para cerrar la faena.

32' ¡GOOOOOOOOOOOOL! Matías Plaza conectó de primera y de volea aérea el centro post enganche de parte de Cepeda. Ningún otro que Carlitos Muñoz filtró para el puntero y rompió la última línea de resistencia unionista.

29' ¡GOOOOOOOOOOOOL! ¡GOL PORTEÑO! Tiro por bajo de Juani Duma para el primero de Santiago Wanderers. Pereyra recuperó, Cañete y Plaza se juntaron con Carlitos Muñoz y a Heredia se le soltó cuando el ex "U" pinchó ni tan fuerte...

23' ¡HEREDIA! Punteó a colocar Juan Ignacio Duma para el Decano pero se ha salvado el visitante ante un anticipo plástico de su golero.

20' ¡HURTADO NOTABLE!

10' Se animaba Lucas Cepeda con un centro que le salió remate...

1' ¡Comenzó el partido! ¡Y vaya con qué dudas de Hurtado!

La alineación de USF:

¡Formación ratificada del Decano del fútbol chileno!

Reconocimiento del terreno de juego:

El Chino Martínez se pierde el encuentro por lesión.

Estrena su nueva camiseta el elenco visitante...

La convocatoria de Palladino, al detalle:

¿El último antecedente? Un asalto porteño en el Valle: