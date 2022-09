El resumen de la Polonia vs. Holanda de la UEFA Nations League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

No te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en Varsovia, donde los tulipanes pueden sellar su pase a la Final Four.

Holanda quiere volver a estar entre los mejores, y puede dar un paso para conseguirlo si gana en Varsovia a Polonia en la penúltima jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, ya que esos 3 puntos le darían el billete a la Final Four del torneo. No obstante, los polacos también se juegan mucho, ya que no quieren ni oír hablar de descenso a la liga B.

Dos delanteros del Barcelona como Robert Lewandowski y Memphis Depay se ven las caras como rivales en esta ocasión, así que será interesante ver de qué lado cae este duelo de pistoleros blaugranas.

MINUTO A MINUTO DEL POLONIA VS. HOLANDA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

VIDEOS Y NOTICIAS DEL POLONIA VS. HOLANDA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

El combinado Oranje hoy vestirá de azul

Y Lewandowski a evitar el descenso de Polonia a la Liga B

De Jong y Memphis, a por la Final Four

¡HOOOOOOOLAAAAA AMIG@S DE GOAL! Bienvenid@s a esta retransmisión del duelo entre Polonia y Holanda que se va a disputar en Varsovia y que puede suponer la clasificación de los neerlandeses para la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA.

RESUMEN DEL POLONIA VS. HOLANDA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

TODOS LOS NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS DEL POLONIA VS. HOLANDA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023