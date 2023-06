El resumen de la final de la FA Cup 2023 Manchester City vs. Manchester United: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Todo lo que ocurra en el derbi de Manchester que se disputa en Wembley, en directo en Goal.com

El derbi de Manchester en la final de la FA Cup pondrá el punto y final a la temporada de fútbol en Inglaterra, que para el Manchester City será la antesala de la final de la Champions League el próximo sábado 10 de junio.

El conjunto de Guardiola buscará el triplete de títulos esta temporada, y después de dejar al Arsenal sin la Premier, aspira a llevarse también el torneo más antiguo del mundo, que reúne a dos finalistas en el mítico estadio de Wembley.

Todos los detalles del Manchester City vs. Manchester United pulsando aquí

Enfrente, el Manchester United, en una temporada en la que no ha terminado de volver a rendir como se esperaba, puedo ponerle la guinda al curso con un título que no gana desde 2016. En la época gloriosa de Pep Guardiola, este es el título local que más se le resiste, ya que con Pep Guardiola solo lo ha ganado en una ocasión.

