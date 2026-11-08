«El resultado es doloroso»: el capitán del Atlético de Madrid señala la causa de la derrota ante el Barcelona

Koke, capitán del Atlético de Madrid, señaló el motivo de la derrota de su equipo ante el Barcelona, por dos goles a uno, en el encuentro que ambos disputaron esta noche, en el estadio Metropolitano, en la competición de LaLiga.

El Barcelona alcanzó los 33 puntos en el liderato de LaLiga, con el Real Madrid detrás con 30 puntos y, en tercera posición, el Atlético de Madrid con 28 puntos.

Koke declaró, en unas palabras a la cadena "Movistar" tras el partido: "¿Qué le faltó al equipo? La efectividad. El equipo hizo una primera parte estupenda. Tuvimos más ocasiones, pero ellos marcaron un gol a balón parado antes del final de la primera mitad. Esto es el fútbol. Fueron más precisos a la hora de aprovechar las ocasiones. No hay nada que reprochar a mi equipo".

Y añadió: "El equipo hizo una buena actuación tras el descanso. Tuvimos la ocasión de Julián. No pasó nada reseñable en el partido, y el resultado de 2-1 fue doloroso para nosotros".

Y concluyó: "Miro con ilusión al próximo partido. Pongamos todos de nuestra parte, tanto los que viajarán con sus selecciones nacionales como los que se quedarán. Barrios es un jugador estupendo. Nos aporta mucho".