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Lamine Yamal, la sensación del Barcelona, se quedó a las puertas de hacer historia como el ganador más joven del Balón de Oro al terminar tercero en la clasificación de 2026, por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappe. Pese a conquistar su tercer Trofeo Kopa, todo un récord, la estrella adolescente vio mermadas sus opciones de ganar el premio principal por un curioso caso de voto estratégico.

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La división del voto español perjudica a Yamal

Kane conquistó el máximo galardón individual del fútbol el lunes por la noche, al imponerse por un estrecho margen a Mbappe y ganar el Balón de Oro de 2026. Yamal tuvo que conformarse con el tercer puesto, por lo que el extremo del Barcelona no pudo cumplir su sueño de convertirse en el ganador más joven de la historia del premio.

Pese a la decepción en la categoría principal, el internacional español no se fue de la ceremonia con las manos vacías. Yamal conquistó un histórico tercer Trofeo Kopa y consolidó su condición de gran talento joven del fútbol.

Sin embargo, la distribución de los votos para el Balón de Oro dejó una situación complicada para el adolescente. Tras la ceremonia quedó de manifiesto que el éxito internacional acabó perjudicando sus opciones de ganar el máximo galardón individual.

Garcia explica la división del voto

En declaraciones a L'Equipe, el redactor jefe de France Football, Vincent Garcia, explicó cómo se desarrolló la votación. Según apuntó, Rodri, compañero de Yamal en la selección española, perjudicó involuntariamente la candidatura del joven tras el triunfo de España en el Mundial.

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«Creo que hubo una división del voto entre Rodri y Lamine Yamal, de aquella selección española que ganó el Mundial», explicó Garcia. «Creo que Rodri le quitó votos a Lamine en esta votación».

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Garcia señaló que el gran rendimiento colectivo de la selección dificultó que los votantes destacaran a un único jugador. Añadió: «Hubo cierta fragmentación del voto español y, sobre todo, España destacó como equipo. Por eso era difícil señalar una actuación individual claramente superior a las demás».

Una lucha muy ajustada por el primer puesto

Mientras el voto español quedó muy dividido, la lucha por el primer puesto fue muy reñida. Garcia reveló que la diferencia entre Kane y Mbappe fue extraordinariamente pequeña, incluso menor que en otras votaciones históricas.

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«La lucha entre Kane y Mbappe estuvo increíblemente ajustada», afirmó Garcia. «La diferencia fue incluso menor que la de 41 puntos entre Rodri y Vinícius en 2024, que ya era un margen estrecho».

Los datos de la votación mostraron cambios en la tendencia antes de que el delantero inglés acabara llevándose el premio. «Mbappe lideró la carrera durante mucho tiempo, pero Kane terminó imponiéndose», confirmó Garcia. «Mbappé tuvo una temporada extraordinaria. La lucha entre Harry Kane y Kylian Mbappe por el primer puesto este año estuvo increíblemente ajustada».

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El Balón de Oro, objetivo de futuro

Tras hacerse un sitio en el podio del Balón de Oro, Yamal centrará ahora su atención en conquistar el premio principal en futuras ediciones. El adolescente deberá mantener su nivel de élite para que su brillantez individual destaque por encima del éxito colectivo y evitar así la división del voto que perjudicó su candidatura en 2026.

Con un tercer Trofeo Kopa de récord, el camino del delantero del Barcelona hacia el Balón de Oro sigue claro. Su reto inmediato será mantener su buen momento en las competiciones nacionales para que nadie pueda pasarlo por alto cuando comience el próximo ciclo de votación.